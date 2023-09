Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pozor na zasílané odkazy!

HRADECKO - Muž přišel o statisíce.

Tak jako v celé republice, tak i v Královéhradeckém kraji každý den přijímáme další a další oznámení o podezření z podvodu, při kterých občané přicházejí o své peníze, někdy ale i o celoživotní úspory nebo dokonce o vypůjčené peníze. Způsobené škody se šplhají do závratných částek. Jedná se o stále stejné způsoby podvodů, které se v minimálních obměnách opakují:

Falešný bankéř, kyberspecialista, policista- přesvědčí vás, že máte napadený účet a je třeba peníze vybrat a vložit do "úschovny", což je bitcoinmat. Bitcoinmat však není žádná bankovní úschovna, ale přístroj, kde se nakupuje kryptoměna. Stvrzenky od vkladu jsou k ničemu, protože nemáte heslo k bitcoinmatovému účtu - peněžence. K těmto penězům se kromě podvodníka nikdo jiný nedostane. Podvodníci jsou velmi přesvědčiví, dokáží vás zmanipulovat a dostat tam, kam chtějí. Zachovejte duchapřítomnost a chladnou hlavu. Žádná banka ani žádný policista takovým způsobem nejednají. Upozorňujeme, že poškození své peníze s největší pravděpodobností nikdy již neuvidí, protože vložením peněz do bitcoinamtu nakoupili kryptoměnu do tzv. peněženky, ke které zná heslo jen podvodník, jehož totožnost žádným způsobem nelze zjistit!

Americký voják - seznámíte se s ním na sociálních sítích, po nějaké době vás přesvědčí o společném soužití a potřeby převzetí jeho úspor, které vám pošle v balíku, za jehož doručení je třeba zaplatit. Pod různými záminkami je třeba zaplatit další a další různé poplatky, až z vás vytáhne všechny peníze a vy nemáte ani balíček ani milého.

Investování do kryptoměn či různých akcií - na internetu po kliknutí na reklamu se vám ozve člověk, který nabídne pomoc při investování, přesvědčí vás o nutnosti instalace programu pro vzdálený přístup např. Anydesk a nutnosti přihlášení se do internetového bankovnictví. Tím podvodník získá plnou moc nad vaším účtem, který vzápětí nejen vyluxuje ale i vezme na vás úvěr, který pak musíte splácet.

Podvodné odkazy, či weby - nejvíce se jedná o nabídku zaslání peněz za prodávané zboží na bazarových portálech, nebo možnost získání různých sociálních příspěvků či přeplatku na dani. Pokud vyplníte přihlašovací údaje do takového odkazu, jenž vypadá jako pravý, vzápětí přijdete o své peníze.

S posledním uvedeným způsobem podvodu se na vlastní kůži seznámil 46letý muž z Hradecka, který inzeroval na bazarovém portále prodej kancelářského křesla za 500 korun. Ozval se mu zájemce, který muži poslal odkaz na přepravní službu, kde poškozený muž potvrdil přijetí platby. O několik hodin později zjistil, že mu z účtu v 66 převodech zmizelo téměř 600 tisíc korun.

V tomto případě policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací a zločinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což pachateli hrozí trest odnětí svobody na 3 až 8 let.

Je na každým z nás, jak přistoupí k ochraně svých peněz. Uvědomme si, že pokud poskytneme soukromá data, o peníze přicházíme vlastním přičiněním, čímž nemůžeme očekávat žádné odškodnění! Buďme vždy obezřetní!

por. Iva Kormošová

13.9.2023, 11.10

