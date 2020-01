Pozor na žádosti o přátelství

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

KRAJ - Vzhledem k množícím se oznámením o podvodných žádostech o přátelství na sociálních sítích a následných platbách, upozorňujeme uživatele sociálních sítích, aby byli maximálně obezřetní.

snímek textové zprávyJak podvodníci postupují? Není to žádná novinka, tato legenda už několikrát proběhla sociálními sítěmi, přesto počet podvedených lidí i v našem kraji stále narůstá.

Podvodníci okopírují již existující profil na sociální síti a přátelům osoby (které profil patří), zašlou žádost o přátelství znovu. „Kamarád“ bez řádného ověření už druhé přátelství potvrdí, po chvíli obdrží zprávu s prosbou o telefonní číslo, důvěřivý člověk mu pošle telefonní kontakt a tím je jen krůček od problému. Pachatel vydávající se za kamaráda „svého známého“ poprosí o to, jestli si na jeho číslo může nechat poslat nějaký ověřovací kód s tím, že on má se svým telefonem nějaké problémy (výmluvy jsou různé, například tvrdí, že jde o soutěž). Ti nejdůvěřivější lidé, někdy i děti, s tím nemají problém, myslí si, že pomáhají například Honzovi Novotnému, kterého moc dobře znají, ale přeposláním zprávy z platební brány „naservírují“ kód pachateli. Pachatel - falešný Honza Novotný (jména jsou různá) obdržený kód zadá do programu, koupí co chtěl, ale platbu uhradí podvedený člověk. Co skutečný Honza Novotný? Ten nic netuší do chvíle, dokud se ho někdo z obezřetných kamarádů nezeptá osobně nebo telefonicky na to, zda za žádostí o přátelství stojí opravdu on sám.

Co v případě takové žádosti dělat? Na prvním místě si ověřte, zda je to opravdu domnělý kamarád, za kterého se žadatel o přátelství vydává. Na opravdové přátele většinou máte telefonní kontakt, tak mu zavolejte a než nějaké přátelství potvrdíte, upřednostněte osobní komunikaci. Věc druhá a v podstatě i důležitější je ta, že nikdy neposílejte kódy určené k platbě další osobě. Na tuto skutečnost v případech, kterými se zabýváme, dokonce sám zasilatel kódu do platební brány (viz. fotografie) upozorňuje. Přesto evidujeme více než 1.000 podvodných mobilních plateb.

Buďte opravdu opatrní.

10. ledna 2020

