Pozor na „výhodné“ nabídky investic

Jihočeský kraj – Českokrumlovsko a Táborsko – I v kyberprostoru buďte ostražití!

Vidina snadného a rychlého zbohatnutí nahrává podvodníkům, kteří na internetové portály a sociální sítě umisťují reklamy, kterými ziskuchtivé občany lákají na velmi výhodné zhodnocení vkladů a investování do světových měn, včetně Bitcoinů.

V tomto roce evidujeme nárůst případů, kdy lidé „naslepo“ obchodují s neznámými lidmi prostřednictví internetových portálů. V rámci Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje je to celkem 17 případů s obdobným způsobem provedení. Lidé v kyberprostoru ztrácejí obezřetnost a nechají s sebou manipulovat. Konec je většinou stejný, podvodník je obere o vysoké finanční částky, které skončí na neznámých účtech v zahraničí. Nutno podotknout, že obětí internetového podvodu se může stát každý. Mějte na paměti, že internet není bezpečné místo, kde můžete vypustit svoji obezřetnost a bezmyšlenkovitě dělat co vás napadne. Naopak je zde nutné mít všechny smysly napnuté a vše si důkladně ověřovat.

A jaký je modus operandi?

Vše nastartuje vidina snadného zisku. V momentě, kdy osobu zaujme na internetu článek o investování do Bitcoinů, kterým se dá snadno zbohatnout. Zájemce vyplní kontaktní formulář, na základě jehož mu zavolá "bankéř", který mu má pomoci s investicí. Pro zvýšení důvěryhodnosti svého vystupování se vydávají za spolupracovníky významných společností. Následně je zájemce vyzván k zaplacení částky od 130 až 250 USD, jako prvotní investice do různých kryptopeněženek na bankovní účet. Následně je po klientovi vyžadována instalace například programu AnyDesk do mobilního telefonu, PC nebo notebooku, čímž pachatel získá vzdálený přístup do jeho zařízení, které může následně ovládat. „To je stejné, jako když cizího člověka posadíte přímo na svou židli a necháte ho dělat na svém počítači vše, co se mu zlíbí“. U vzdáleného přístupu může však pachatel sedět na druhém konci světa. Dalším požadavkem bankéře je, aby se klient přihlásil do svého internetového bankovnictví. Tímto způsobem získá vzdálený přístup k bankovnímu účtu klienta, který tak zcela ovládne a následně bez vědomí poškozeného provádí různé bankovní transakce. Odčerpáním finančních prostředků z účtu vzniká klientům škoda v různých výších. V rámci komunikace ještě mimo jiné požadují naskenování a zaslání jejich osobních dokladů. Přes web kameru je pachatel schopen si pořídit i fotografii poškozeného. Upozorňujeme, že je vyšetřování těchto podvodů velmi komplikované a i přes veškerou snahu kriminalistů se dá říci, že s minimální pravděpodobností dopadení pachatele.

Z poslední doby evidujeme například na Českokrumlovsku a Táborsku tyto případy:

V listopadu 2021 neznámý volající pod záminkou výplaty částky 11.000,-USD, vylákal od poškozeného seniora finanční hotovost převyšující 60000,- Kč. Pachatel použil vzdálený přístup k počítači poškozeného prostřednictvím aplikace Anydesk, kterou si poškozený dobrovolně nainstaloval a aktivoval. Dále od poškozeného vylákala fotokopii jeho občanského průkazu, kterou zneužil k uzavření půjčky na jméno poškozeného ve výši přes 70 tisíc korun.

Opět v listopadu letošního roku stejným způsobem okradl o téměř 90 tisíc seniorku.

V letních měsících podvedl a okradl dosud neznámý pachatel, použitím stejné legendy a stejného postupu, mladého muže (1993), kterého připravil o více než 18 tisíc korun. Dále okradl ženu (1984), tu připravil o téměř 130 tisíc korun a muže ve středních letech (1977). Ten přišel o více než 15 tisíc korun.

I na Táborsku evidují policisté obdobné případy, například z doby nedávné, ze začátku prosince 2021. Muž 1984 si našel nabídku snadného zbohatnutí, následně vyplnil své údaje do formuláře, zanedlouho se mu ozvala bankéřka a nastal stejně smutný příběh jako u předchozích poškozených. Bohužel i v tomto případě přišel poškozený o peníze a to o více než 37 tisíc korun.

Apelujeme na uživatele internetového bankovnictví, aby byli maximálně obezřetní a nehnali se za vidinou snadného získání peněz bezhlavě!

Preventivní rady:

V případě, že se rozhodnete investovat do kryptoměn, zjistěte si na internetu o burzách veškeré možné informace a reference.

Nikomu cizímu po telefonu:

nesdělujte své osobní údaje

nezasílejte ofocené osobní doklady

nesdělujte mu tištěné informace z platební karty

nesdělujte kód, kterým by vzdáleně přistupoval k vašemu počítači

pokud je k vašemu počítači někdo z nějakého důvodu vzdáleně připojen, tak neprovádějte přihlášení do svého internetového bankovnictví

nesdělujte bankovní autorizační SMS kódy,

cizí osobě neautorizujte platbu

v počítači mějte nainstalovaný antivirový program

v internetovém bankovnictví mějte nastaveny co nejnižší limity a zvyšujte je jen na aktuální potřebu zaplacení konkrétní platby

Pokud se vám již něco podobného stalo nebo v budoucnu stane, věc bezprostředně oznamte na Policie ČR prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně a informujete svůj bankovní ústav.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

13. prosince 2021

