Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pozor na „výhodné“ investice do kryptoměny

TRUTNOVSKO - Muž přišel o více než 1 milion korun.

Trutnovští policisté od včerejšího dne šetří případ „výhodných“ investic do kryptoměny, když poškozený nejprve investoval a poté na poplatcích přišel o více jak 1 milion korun.

Muže nejprve v jedné aplikaci oslovila žena, s kterou si poté začal psát přes what´up. Psali si o všedním životě a muž se zmínil i o tom, že má finanční problémy. Ona mu nabídla jako pomoc investování do kryptoměny, s kterým má dobré zkušenosti a „svěřila“ se mu, že vydělává „hezké“ peníze. Z jeho výpovědi vyplynulo, že ho nenutila, vypadalo to, že mu chce pomoci.

Ovšem opak byl pravdou. Poškozenému poradila, aby si stáhl „jednu“ aplikaci a poté ho krok po kroku na internetových stránkách navedla k tomu, aby si založil svůj profil. Prozíravě mu žena naposílala informace o stavu jejího účtu, aby viděl, jak se dá jednoduše vydělat.

Ze začátku poškozený investoval „pod jejím dohledem“ a poté se do investování pustil sám, když o tom řekl bratrovi.

Nejprve investoval 50 tisíc, poté 170 tisíc korun, přičemž na vytvořeném bankovním účtu uviděl, jak mu přibývají peníze. Když muže měla podvodnice „pod palcem“ doporučila mu, aby investoval do zmražené kryptoměny, že získá velký profit a potom, že si bude moci vybrat své vydělané peníze.

Poslal tedy 130 tisíc korun. Následně si poškozený již přeposlal z vydělaných peněz na svůj účet prvních zhruba 40 tisíc korun. Byl spokojený.

Na účtu měl poté po investování do kryptoměny částku okolo 3 milionů korun, které chtěl vybrat. Následovalo ovšem zaplacení 10 procentní daně z celkové částky, načež muž zaslal částku přesahující 800 tisíc korun na údajné daně a poplatky za výběry peněz. Tímto okamžikem s ním žena přestala již komunikovat.

Poškozenému vznikla škoda přesahující 1,1 milion korun. Policisté případ zadokumentovali pro podezření ze spáchání zločinu podvod, za což hrozí pachateli trest odnětí svobody od 2 do 8 let.

Policie ČR apeluje na občany, aby byli obezřetní při investování do kryptoměny, nikdy nevěřte lidem, které jsme osobně neviděli!

Vždy je dobré zajít na pobočku a vše si domluvit osobně.

por. Pižlová Šárka, DiS.

9.10.2024, 10:00

