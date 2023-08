Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pozor na výhodné investice

TRUTNOVSKO - Nepodléhejte líbivým nabídkám.

Včerejšího dne se na policisty obrátil 78letý muž z Trutnovska, že ho kontaktovala neznámá osoba a nabídla mu investování do akcií společnosti ČEZ. Muž o nákup projevil zájem, sdělil neznámému volajícímu přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Přesto, že ho jeho banka upozornila na podezřelý převod, muž neznámému volajícímu sdělil autorizační kód a vzápětí přišel o 300 tisíc korun.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin podvod, za což pachateli hrozí trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let.

Opětně varujeme občany před neznámými volajícími. Uvědomte si, že na druhém "konci drátu" může být kdokoliv, přestože se představí jako bankovní úředník, kyberspecialista nebo policista. Nikdy nikomu nesdělujte přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, údaje z platební karty, autorizační kódy, ani žádná vaše hesla.

por. Iva Kormošová

15.8.2023, 13.20

