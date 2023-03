Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pozor na údaje k účtům!

KRAJ: Legalizace výnosů z trestné činnosti je na vzestupu.

Podvody v kyberprostoru přináší i druhotnou trestnou činnost. Podvodníci obvykle získané peníze protočí mezi jinými účty, jejichž majitelé se nestačí divit. Z naivity nebo s příslibem zisku si zadělají na nemalé problémy. Založí účet a buď, dle instrukcí potvrzují odchozí platby, nebo dají k dispozici přístupové údaje k účtu jiným osobám. Nejinak tomu bylo u muže z Tišnovska, kterému volající s ruským přízvukem sdělil, že na internetu našel 1 bitcoin, který by mu měl patřit. Stačilo jen založit účet. Muž to obratem udělal a s vidinou bezpracného zisku odcházel s banky s účtem i aktivovaným internetovým bankovnictvím. To, že podvodníkům následně vyzradil přístupové údaje, si ani neuvědomil. V mailové poště pak mohl jen pozorovat pohyb na účtu, se kterým neměl mnoho společného. Ještě než mu stačila z banky přijít platební karta, účet mu zablokovali olomoučtí kriminalisté, neboť přes něj odcházeli do ciziny finanční prostředky z účtů podvedených lidí. Ekvivalent v podobě jednoho slibovaného bitcoinu na účtu pochopitelně nebyl. Přibylo trestní stíhání za legalizaci výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, za což mu hrozí až tříletý pobyt ve vězení. Nejen v rámci územního odboru Brno-venkov řeší kriminalisté od začátku roku desítky obdobných případů.

8.3. 2023, mjr. Pavel Šváb

vytisknout e-mailem