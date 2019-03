Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pozor na triky na síti

KRAJ: Internetová kriminalita je na vzestupu.

Používání internetu a sociálních sítí sebou nese i rizika, která si zdaleka ne všichni uvědomují. V rámci našeho krajského ředitelství jsou vyčleněny tři desítky kriminalistů, kteří se věnují výhradně kyberkriminalitě. Trend je jasný, zatímco v roce 2016 jsme řešili 390 trestných činů, o rok později to bylo 434 případů a loni už 660. Je třeba také dodat, že pod jedním „případem“ se mnohdy skrývají desítky útoků a také poškozených.

Podvody

Aktuálně řešíme případ, kdy se na sociálních sítích objevily inzeráty na práci doma. Na ten zareagovalo několik desítek osob, převážně matek na rodičovské dovolené. Principem práce bylo založit účet na své jméno, který by podle legendy sloužil pro rozvádějící se ženu v zahraničí. Za takovou službu náležela odměna 15 tisíc korun měsíčně. V některých případech dokonce majitelé nově zřízených účtů prováděli verifikační platby, jindy posílali své údaje pachateli, či uváděli při zřizování účtů jeho telefon. Pachatel pak oslovoval účetní firem z podvržené e-mailové adresy jejich jednatelů či ředitelů s žádostí o expresní platbu. Ta v případě kladného vyřízení putovala na zmíněné účty a odtud obratem pachatel převáděl finance do virtuálních měn. Škoda činí 11 milionů korun, v několika případech pachatel nestihl záměr dokončit (5 milionů) a zablokovat se nám podařilo 2 miliony korun. I tak si ale přišel dosud neznámý pachatel na zhruba 4 miliony korun. Za jeho jednání mu hrozí až desetiletý trest. Bez trestu však nezůstanou ani oslovení majitelé účtů, kteří jsou obviněni z legalizace výnosů trestné činnosti, tohoto trestné činu se mohou pachatelé dopustit i z nedbalosti. V případu figuruje 130 poškozených firem a 50 osob, které se podílely na legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Sexuální nátlak

Sociální sítě jsou rizikem i pro děti. Osmatřicetiletý obviněný tam delší dobu posílal nezletilým děvčatům pornografické materiály. Jejich důvěru si získával tím, že vystupoval pod falešnými profily mladých slečen. Následoval klasický scénář. Vloudil se do přátel jedné z poškozených a podařilo se mu získat její odvážnou fotografii. Pod pohrůžkou jejího zveřejnění pak získával další a další fotografie pornografického charakteru. Vzápětí chtěl po její známé natočit erotické video s tím, že kamarádčiny fotky vymaže. V té chvíli ale zasáhl jeden z rodičů a konverzaci rázně ukončil a vymazal. Přesto se podařilo zmapovat působení obviněného na sociálních sítích. Kriminalisté zjistili, že má na svědomí nejméně čtyři oběti ve věku od 9 do 17 let. Při vyšetřování případu vyšlo najevo, že s trestnou činností nepřestal, ani když u něj kolegové z jižních Čech provedli domovní prohlídku právě pro předchozí porušení zákona. Případy byly sloučeny a jihomoravští kriminalisté muže obvinili z trestných činů sexuálního nátlaku, ohrožování výchovy dítěte, zneužití dítěte k výrobě pornografie a výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Hrozí mu až dvanáctiletý pobyt ve vězení.

Podvodná seznámení

Opravdu velmi slušným příjmem se mohou pochlubit pachatelé kybernetických podvodů na internetu. Za posední čtvrtrok vyšetřují kriminalisté z územního odboru Brno venkov sedm případů, při nichž dokázali pachatelé vylákat od poškozených téměř půldruhého miliónu korun. Přitom stačí začít komunikovat na sociálních sítích případně na seznamkovém portále s obvykle rozvedenou ženou, oslovit ji a následně požádat o zaslání finanční hotovosti. Vše je zasazeno do pečlivě připraveného příběhu a podloženo procítěnou komunikací. Pachatelé se buď snaží komunikovat česky, obvykle za pomoci překladače, nebo své předstírané city dokáží předávat anglicky. Frekventovaným a poměrně úspěšným je příběh amerického vojáka bojujícího na Blízkém Východě, který se touží vrátit a začít rodinný život. Kriminalisté se setkali se smyšleným příběhem diplomata OSN, ministra vlády ekonomicky vyspělého státu či oskarového herce. Příběh má obvyklý scénář. Po krátké komunikaci se chce nový známý se svou láskou setkat, chce za ní přijet. Navíc jí pošle zásilkou získané peníze. Pak najednou přichází nějaká obtíž. Poslaná zásilka je zadržena, celníci vyžadují zaplacení poplatků, případně je nutné ji vykoupit. Je třeba zaplatit letenky. Vše je podloženo slibem následného vyrovnání závazku. Vždyť jeho milá jasně ví, že peněz má spoustu. Když žena peníze pošle, záhy obvykle přichází další a další podobné požadavky. Ty se stupňují až do doby, kdy žena konečně pochopí, že naletěla podvodníkovi. Takto se nechaly napálit i vysokoškolsky vzdělané ženy stejně jako dělnice či pomocné síly.

Prevence

Jihomoravští policisté se prevenci věnují v maximální možné míře. Zajímavostí je i vytvořená mobilní aplikace Pozor na triky. Volně stažitelná aplikace je ve formě hry, kdy si děti ověří své znalosti z oblasti internetu. Mohou si vyzkoušet odhalit rizikové maily či přílohy, odhadnout, jaké obrázky ve virtuálním světě je nebezpečné sdílet a mnoho dalšího. Výstup v podobě mobilní aplikace je ojedinělý a výjimečný způsob, jak se přiblížit dnešní mládeži a zároveň je hravou formou upozornit na rizika související s virtuálním světem.

mjr. Pavel Šváb, 21.3.2019

vytisknout e-mailem