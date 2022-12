Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pozor na telefonní hovory podvodníků

Strakonice – Podvodníci zkouší různé triky, aby získali vaše peníze.

Další vydařený podvod se záminkou převedení kryptoměny na české koruny s ohledem na situaci na trhu řeší strakoničtí policisté. Podvodnice pod touto záminkou zavolala staršímu muži ze Strakonic a vmanipulovala ho do situace, že si na její pokyn do svého počítače nainstaloval software AnyDesk. Instalací sofrwarů (např. AnyDesk, Teamviewer, Supremo) získá ale podvodník vzdálený přístup do počítače své oběti. Vzdáleným přístupem se žena přihlásila do jeho internetového bankovnictví. Následně muži začaly přicházet SMS zprávy s kódy, které ženě do telefonu sděloval. Žena na druhém konci aparátu seniora ujistila, že provádí převod. Převod sice prováděla, ale jiný než čekal. Podvedený přišel o nejméně 130 000 korun.

Podvodníci své triky zkouší neustále a daří se jim. Lidé tak přichází o své úspory. Policisté opět připomínají jednoduché rady: Nereagujte na telefonní hovory, emaily ani zprávy, ve kterých se vás snaží „někdo“ vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení, či vám vnucuje cestu k záchraně vašich úspor (různé vklady, převody). Buďte obezřetní!!! Podvodníci zkouší různé triky, aby získali vaše peníze. V momentě, kdy vás přimějí k vyplnění přístupových údajů či potvrzení kódů, mají vyhráno.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

14. prosince 2022

vytisknout e-mailem