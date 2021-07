Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pozor na podvodníky v kyberprostoru!

ÚSTECKÝ KRAJ – I jedna chyba vás může stát všechny úspory…

Policisté zaznamenali rapidní nárůst útoků na klienty bank, a proto ve spolupráci s Českou bankovní asociací a ESET spouští „Kyberkampaň“.

Více informací ke KYBERKAMPANI naleznete ZDE.

Vyzkouše si můžete také interaktivní tréninkový nástroj kybertest, prostřednictvím kterého si každý může vyzkoušet, zda by dokázal odhalit podezřelé prvky poukazující na podvodnou komunikaci.

Současná doba velmi nahrává komunikaci vedené elektronicky, např. prostřednictvím sítě Facebook (Messenger), Instagram, ale i e-maily. Tato komunikace má oproti osobnímu setkání zásadní nevýhodu, nikdy nevíte, s kým se skutečně bavíte. Jestli ten na druhé straně je skutečně tou osobou, za kterou se vydává (Váš přítel na Facebooku, pracovník bezpečnostního odboru finančního ústavu, sympatický příslušník/příslušnice armády, atd.)

Apelujeme tedy na občany, aby byli velmi obezřetní při podobných hovorech a nereagovali na ně. V žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.

Zpravidla v nočních hodinách se s Vámi může spojit někdo, kdo se vydává za pracovníka Vaší banky s tím, že na Vašem účtu/platební kartě právě dochází k podezřelým transakcím. Dále se onen „pracovník“ domáhá ověření Vaší totožnosti, ale např. tím, že po Vás chce přístupové údaje do internetového bankovnictví, veškeré údaje k platební kartě, atd. Dávejte prosím pozor, banka po svých klientech touto cestou nikdy nepožaduje přístupová hesla, údaje z platebních karet, internetového bankovnictví a ani nenabádá k převodu peněz. Maximálně může pracovník banky požadovat sdělení jednoho nebo dvou čísel z Vašeho rodného čísla. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku sami na oficiálních telefonních číslech nebo navštivte nejbližší její pobočku. Pachatelé dokáží volat z telefonních čísel, která vypadají jako by byla oficiální telefonní čísla Vaší banky.

Buďte velmi opatrní i při různých investičních nabídkách, zejména těch, které jsou anonymní cestou spojeny se získáváním citlivých a dalších údajů o Vás. Stejně tak nepovolujte žádným „investičním poradcům“ nebo „bankéřům“ přístup do vašeho počítače přes prostředky na dálkové ovládání Vašeho počítače. Nikdy nejste schopni sledovat veškeré operace, které takový člověk provede, nehledě na to, že Vám může do počítače nainstalovat další programy, které Vás mohou poškodit. Tímto způsobem přišli poškození i o celoživotní úspory, aniž sami zadali nějaký příkaz k úhradě.

V současné době se též hromadí případy, kdy můžete být osloveni od Vašich přátel v síti Facebook, abyste jim zaslali telefonní číslo (a je jedno zda jste jej již v minulosti předali nebo ne), kdy následně Vám budou na právě sdělené číslo chodit PIN kódy, které bude chtít Váš „přítel“ z Facebooku přeposílat, protože má soutěžit o večeři, zájezd, apod. Tímto způsobem pak můžete přijít jak o finanční prostředky, tak o elektronický účet (Facebook, e-mail, apod.). V takových případech konkrétního přítele kontaktujte telefonicky (vždy jiným způsobem, než ze kterého po Vás chce zaslat tyto citlivé údaje) sami, abyste se ujistili, že s Vámi z jeho profilu v síti komunikuje skutečně Váš přítel nebo pachatel, který jeho profil ve Facebooku ovládá.

Mnoho osamělých žen i mužů reaguje na zprávy od osob ze sítě Internet za účelem seznámení. Zpravidla jsou oslovováni příslušníky/příslušnicemi armády z USA nebo jiných států. Účelem této komunikace je následně vzbudit v oslovených osobách pocit, že oslovující „voják/vojačka“ se do osloveného zamiloval/a a chtěl/a by s osloveným strávit zbytek života. Za tím účelem údajně zasílá oslovenému v balíčku svoje životní úspory a třeba i nějaké zlato, drahé kameny, apod. Aby balíček v pořádku došel, je třeba ze strany osloveného nutné zaplatit „různé poplatky“ (CLO, přepravní poplatky, apod.). Takový voják/vojačka však nikdy nakonec nedorazí, ale Vaše peníze skončí v kapsách pachatele.

Každý z nás se někdy potřeboval zbavit staré, pro něj nepotřebné, věci, takže se rozhodne ji prodat. V současné době je mnoho způsobů, např. prostřednictvím různých prodejních portálů. Mnoha poškozeným, kteří se nakonec obrátili na policii, se stalo, že se s nimi spojil zájemce o prodávané zboží i ze zahraničí, ale po prodávajícím bylo následně požadováno zaplacení přepravních nákladů, cla a dalších poplatků s tím, že tyto jim budou po uskutečněném obchodu navráceny. Zpravidla se ale stane to, že prodávající odešle domluvené zboží, zaplatí „poplatky“, ale kupní cenu nikdy nedostane, natož již zaplacené finanční prostředky.

I tímto způsobem můžete být okradeni…

Oznámení o podezřelém jednání můžete učinit prostřednictvím linky 158 nebo na jakékoliv policejní služebně.

nprap. Pavla Kofrová

KŘP Ústeckého kraje

14. 7. 2021

