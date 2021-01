Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pozor na podvodníky! Seniorka přišla o tisíce korun

Jihočeský kraj - Podvodník využil známé legendy, dostal se do bytu a seniorku připravil o tisíce korun.

Jihočeští policisté varují před podvodníkem, který včera navštívil dvě obydlí seniorů v krajském městě a zkoušel pod záminkou provedení revizí dodávek energií získat peníze. V jednom případě byl bohužel úspěšný. Nejprve kolem půl dvanácté zkusil oklamat seniorský pár bydlící v ulici J. Masaryka, kde úspěšný nebyl. Proto o hodinu později zavítal do obydlí seniorky v ulici Zachariášova, kde bohužel už úspěšný se svou legendou byl. Navíc využil ženiny nepozornosti a z bytu jí mimo částky, o kterou si řekl za revizi, odcizil dalších několik tisíc korun. Je možné, že podvodník navštívil více domácností proto policisté žádají ty, u kterých včera podvodník zazvonil a zkoušel získat pod různými legendami peníze, ať se jim ozvou na linku 158 nebo přímo na linku OOP České Budějovice tel: 974 226 700. K popisu podezřelého uvedla poškozená že byl vysoký zhruba 175 cm, střední postavy, zdánilivého věku kolem 50ti let. Na hlavě měl světlou čepici s modrými proužky a měl výrazné hnědé pracovní boty tzv. farmářky. Muž mluvil plyně česky a měl světlou pleť s oholenou tváří. Zároveň policisté varují širokou veřejnost. Nepouštějte si do svého obydlí cizí osoby. Pokud se vám někdo představí jako zástupce úřadu či firmy, vše si ověřte, na úřad či firmu zavolejte. Nikomu nic nepodepisujte a nedávejte peníze. Podvodníci zkouší různé legendy a záminky, aby se k vám do obydlí dostali. Nenechte se oklamat.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

6. ledna 2021

