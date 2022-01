Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pozor na podvodníky!

ÚSTECKÝ KRAJ - Muž z Děčínska přišel o téměř jeden a půl milionu.

Investice do virtuálních měn jsou stále více populární. Jako každá finanční transakce však s sebou nese různá rizika. Kde jsou peníze, operují i podvodníci.

O tom se v těchto dnech přesvědčil muž z Děčínska. Bohužel se nejednalo pouze o přesvědčení, ale i o značnou finanční ztrátu. Zatím neznámý pachatel ho připravil o téměř jeden a půl milionu korun. Vše začalo nabídkou pomoci s odblokováním a zpřístupněním jeho účtu na kryptoměny, na kterém se prý mělo nacházet 8.100,- USD. Údajný finanční specialista poškozeného kontaktoval telefonicky. Kvůli zjednodušení celé transakce mu doporučil instalaci aplikace umožňující vzdálený přístup jiného uživatele. Veškerá komunikace a pomoc s instalací probíhala telefonicky. Při tom poškozený pachateli umožnil přístup do jeho internetového bankovnictví. Na tuto vzdálenou správu se „specialista“ následně s jeho souhlasem přihlašoval opakovaně a prováděl převody peněz z účtů poškozeného na různé jiné účty. Vyvrcholením finanční ztráty byl souhlas poškozeného se dvěma úvěry v celkové částce 1.000.000 korun. Jeden úvěr si přitom ještě pachatel navýšil o částku přesahující 300.000 korun. Vše se mělo dít právě kvůli zmiňovanému odblokování „kryptoměnového“ účtu. Poškozený muž navíc podvodníkovi poskytl kopii svého dokladu totožnosti. Tím pro muže z Děčínska skončila veškerá komunikace s údajným finančním specialistou. Věcí se nyní zabývají policisté. Věc šetří pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.

Obdobných případů, kdy pachatel kontaktuje svoji oběť prostřednictvím telefonu nebo sociálních sítí a následně „virtuálně okrade“, evidují policisté v Ústeckém kraji více (Některé z nich naleznete pod tímto odkazem https://www.policie.cz/clanek/podvodnici-stale-utoci.aspx). Poškození mnohdy přijdou o úspory v řádech statisíců nebo, jak tomu bylo i v tomto případě, i více jak milionu korun. Nebezpečné bývá právě to, že oběť často podvodníkům, kteří se vydávají za investiční poradce, poskytne kromě osobních údajů, snímků dokladů totožnosti či platebních karet také vzdálený přístup ke svému počítači. K „vybílení“ účtu pak už nebrání prakticky nic.

Jak nenaletět podvodníkovi při investici do kryptoměny?

Ke každé investici přistupujte jako k rizikové a nikdy k investování či nákupu kryptoměn nepoužívejte celé své jmění.

Před tím, než se rozhodnete investovat do kryptoměn, zjistěte si, jak fungují velké burzy a investiční platformy a nákup a prodej kryptoměny.

Vždy pečlivě ověřujte věrohodnost investičního poradce či společnosti. Rozhodně nespoléhejte jen na internetové recenze, ty může napsat kdokoliv, tedy i podvodník.

Nespoléhejte na to, že podvodný web poznáte podle vzhledu, podvodné stránky investičních platforem bývají profesionálně zpracované, často umožňují vytvoření uživatelského účtu a sledování, samozřejmě podvrženého a fiktivního, portfolia.

Za žádných okolností neposkytujte vzdálený přístup ke svému počítači.

Chraňte své osobní, přístupová hesla a údaje z platebních karet.

Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.

Pozor na reklamy! Podvodníci si mohou jednoduše zaplatit reklamní kampaň u velké platformy (např. Google, Facebook…) s odkazy na svoje podvodné stránky. Takové reklamy se pak mohou objevit kdekoli, klidně i na prověřených stránkách.

„Virtuální“ podvody se nemusí týkat pouze investice do kryptoměny, ale mohou se týkat i běžných převodů peněz, kdy je prý z bezpečnostních důvodů nutný převod financí na účet uvedený údajným pracovníkem banky. Pachatelé se mnohdy při těchto praktikách kvůli větší důvěryhodnosti představují jako policisté a navazují tak na hovor s údajným pracovníkem banky, že byl účet „napaden“ a že je převod peněz skutečně nutný. Ve výčtu podvodů se objevuje také nabádání k výběru finanční hotovosti a vložení do tzv. bitcoinmatu; případně i vložení financí do bitcoinmatu prostřednictvím QR kódu.

Scénáře se se ve své podstatě opakují. Společným prvkem a zároveň nebezpečím u těchto obdobných scénářů je zdánlivá věrohodnost. Apelujeme na občany, aby byli velmi obezřetní při podobných nabídkách a hovorech a nereagovali na ně. V žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z Vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví. Buďte velmi opatrní i při různých investičních nabídkách, zejména těch, které jsou anonymní cestou spojeny se získáváním citlivých a dalších údajů o Vás.

Oznámení o podezřelém jednání můžete učinit prostřednictvím linky 158 nebo na jakékoliv policejní služebně. Rychlá reakce z Vaší strany je v těchto případech na místě. Policistům doložte jakýkoliv případný důkazní materiál, který by mohl pomoci k odhalení pachatele a navrácení Vašich financí. Může se jednat o nahraný hovor, příp. jakoukoliv jinou komunikaci s pachatelem.

por. Alena Bartošová

KŘP Ústeckého kraje

21. ledna 2022

