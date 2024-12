Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Pozor na podvodníky!

KRAJ VYSOČINA: Buďte vždy obezřetní.

Policisté opětovně varují před podvodníky, kteří se ze svých obětí snaží vylákat peníze. Nejčastěji se jedná o již známé legendy falešného bankéře a vymyšleného napadení účtu, nejrůznější investice, podvržené stránky finančních institucí nebo podvody prostřednictví falešného odkazu na přepravní firmy doručující zásilky. Případů takto podvedených lidí je stále hodně. Navíc riziko před vánočními svátky stoupá, neboť jsou lidé ve větším spěchu a pozornost není vždy až tak vysoká, jaká by měla být. Buďte proto vždy obezřetní. Než se do finančních transakcí pustíte, vše si důkladně rozmyslete, nejednejte unáhleně, neumožňujte dálkový přístup do svých počítačů, nezpřístupňujte nikomu cizímu údaje o platební kartě či svá hesla, neklikejte na odkazy, které vám zašle neznámá osoba, a nenechávejte se bezhlavě zlákat podezřele výhodnými nabídkami.

O téměř jeden a půl milionu korun přišla žena z Havlíčkobrodska, která uvěřila podvodníkovi vydávajícímu se za pracovníka banky. Vyděsil ji zneužitím její identity a přesvědčil ji, že jediná cesta, jak zachránit svoje peníze, je převést peníze na „zabezpečený zrcadlový účet“. Žena podvodníkovi uvěřila, peníze ze svých účtů v několika platbách odeslala na podvodníkem uvedené účty a o své peníze tak přišla.

Domnělé investice do kryptoměny přišly draze muži z Jihlavska. Nákup provedl prostřednictvím burzy na internetu, ze svého účtu převedl více než půl milionu korun, žádnou kryptoměnu ale neobdržel a nikdo s ním dále již nekomunikoval.

Obchodovat na burze chtěl také muž z Pelhřimovska, nevěděl ale, že finanční operace domlouvá s podvodníky. Kontaktovali ho postupně různí lidé a vylákali z něho 200 tisíc korun.

Přes půl milionu proinvestoval muž ze Žďárska. Uvěřil totiž podvodníkovi, který ho přesvědčil k investicím do akcií firmy. Žádný zisk ho ale nakonec nečekal.

Zdrcující zkušenost má za sebou také muž z Třebíčska, který si v létě na sociální síti vyhledal reklamu nabízející zhodnocení peněz a zareagoval na ni. V následujících měsících prostřednictvím podvodníků investoval, umožnil jim vzdálený přístup do svého počítače, prováděl finanční operace, platit nejrůznější poplatky a k domnělým ziskům, které mu naoko rostly, se nemohl dostat. Vše vedlo až k jeho finanční ztrátě ve výši více než jeden a půl milionu korun.

Vzdálený přístup umožnil do svého mobilního telefonu také jiný muž, podvodník ho totiž přesvědčil, že mu chce vyplatit výnosy z jeho dřívějšího investování. Když muž udělal to, co po něm podvodník chtěl, odčerpal mu z účtu přes sto tisíc korun.

Další podvedený muž z Třebíčska zareagoval na inzerát na internetovém portálu s bazarovým zbožím, kde si chtěl koupit secí stroj. Podvodník mu zaslal odkaz na přepravní společnost, jednalo se ale ve skutečnosti o falešné stránky. Muž pak vyplnil své údaje k platební kartě a následně přišel o 150 tisíc korun.

Případů je mnoho a způsoby podvodu se mohou lišit. Důležitá je ale vždycky dobrá informovanost a připravenost. Bránit se nám pomůže znalost, co se může stát, jakým způsobem podvodníci jednají a jak se správně v takovém případě zachovat.

V současné době je možné sledovat nový edukativní seriál zaměřený na problematiku těchto podvodníků. „Seriál s názvem: Tohle radši nezkoušejte!zachycuje deset nejnebezpečnějších digitálních hrozeb dnešní doby. Úvodní díl jsme mohli vidět v pondělí 9. prosince na ČT1. Další díly jsou vysílány každý následující den,“ řekl koordinátor prevence kpt. PhDr. Martin Hron. Jak dále upřesnil, ke zhlédnutí jsou jednotlivé díly po dobu deseti dnů vždy v 17:40 hodin (18:45 hod. na ČT2) nebo si lze epizody přehrát v archivu iVysílání.

por. Bc. Jana Kroutilová

11. prosince 2024

