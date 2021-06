Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pozor na podvodníky!!!

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Údajný rumunský pilot vylákal z ženy více jak dvě stě tisíc korun.

Počátkem tohoto týdne oznámila uherskohradišťským policistům pětapadesátiletá žena z obce nedaleko Uherského Hradiště, že byla podvedena a přišla o více jak dvě stě tisíc korun.

Ženu letos v polovině května oslovil přes mobilní komunikační aplikaci neznámý muž, který jí sdělil, že pracuje jako rumunský pilot a začal s ní flirtovat. Postupem času se sblížili a během dne si mnohdy vyměnili i stovky zpráv. Mimo jiné pilot ženě napsal, že zdědil dva domy, které prodal. Také se nabídl, že za ní přijede na návštěvu. Požádal ji proto, aby mu zaslala peníze na vyřízení formuláře na cestu do České republiky. Žena mu na zahraniční účet poslala 400 Euro. Poté chtěl další částku, a to 6.280 Euro pro přepravní společnost, která jí měla doručit peníze z prodeje jeho domů. Také tuto částku mu žena poslala. E-mailem jí přišlo potvrzení od přepravní společnosti, že balík byl odeslán na její adresu. Následně muž požadoval dalších 1.250 Euro na clo. Rovněž tuto částku mu odeslala. Minulou neděli chtěl ale pilot peníze zase. Tentokrát se jednalo o 26.000 Euro na další poplatky. To už však žena pojala podezření, že se jedná o podvodníka a peníze odmítla odeslat. Muž jí proto neoprávněně bez jejího souhlasu změnil jméno a fotografii na profilu sociální sítě, ke kterému mu žena dříve dala heslo. Navíc jí začal vyhrožovat, že pošle jejím přátelům na síti její intimní fotografie. Prozatím se tak nestalo.

Na doporučení policistů si žena změnila veškerá hesla k internetovým účtům a sociálním aplikacím.

9. června 2021, por. Mgr. Simona Kyšnerová

vytisknout e-mailem