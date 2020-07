Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pozor na podvodníky

Strakonice – Peníze odeslala na účet podvodníka.

Pachatelé zkouší různé lsti, aby se obohatili ve svůj prospěch na úkor ostatních. V dnešní době, v době digitálních technologií, obratně změnili způsoby okrádání lidí. Jedním z nich je i případ, který oznámila jednašedesátiletá žena na policii.

V pondělí 13. července v dopoledních hodinách přijala žena do svého zaměstnání telefonát o neuhrazené pohledávce. Ženský hlas se představil pod jménem soudní exekutorky. Mělo se jednat o uhrazení pohledávky z roku 2015, o částku přesahující šedesát tisíc korun. Pachatelka využila momentu překvapení, pracovní vytíženosti a důvěřivosti zodpovědné ženy. Zaplacení pohledávky požadovala do půl hodiny na uvedený účet, jinak se dostaví exekutor společně s policií a bude jí zabaveno zařízení potřebné k výkonu pracovní činnosti. Překvapená žena v obavách, že se vyhrůžky naplní, požadovanou částku raději hned převedla. Podobný scénář se odehrál i druhý den. Tentokrát volal muž, který požadoval zaplacení další dlužné pohledávky s tím, pokud žena nezaplatí, dojde k zablokování jejího účtu. Ale to už žena tušila, že není asi něco v pořádku. Na další výzvu nereagovala, platbu neprovedla a podvod oznámila na policii.

Uvedený případ by měl být varováním pro všechny ostatní, na které by to chtěl pachatel znovu zkusit. Rada policistů zní: Nikomu peníze na účet neodesílat, vždy si předem informace prověřit! Nepodléhat časovému tlaku, do kterého pachatelé takticky staví svoje oběti, aby je přiměli k neuváženému kroku.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

16. července 2020

vytisknout e-mailem