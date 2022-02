Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pozor na podvodníky

HRADECKO - Žena vložila do bitcoinmatu své úspory!

V pátek 18. 2. 2022 dosud neznámý pachatel pod smyšlenou legendou telefonicky oslovil poškozenou ženu s tím, že někdo předložil v jedné bance její občanský průkaz a žádal o úvěr ve výši 2,5 milionu korun.

Poškozená mu sdělila, že to není možné, jelikož u té banky účet nemá a na jeho dotaz mu sdělila, v jaké bance své úspory má uložené. Volající jí poté řekl, že bude kontaktovat tedy její bankovní ústav, policii a telefonát ukončil.

O 15 minut později jí opět telefonicky kontaktoval tentokrát její „bankéř“, který chtěl, aby se dostavila na pobočku s tím, že musí rychle vybrat peníze z účtu, což zdůvodnil tak, že peníze budou důkazním prostředkem pro policisty, kteří vyšetřují podvody. Následně jí poslal do Pardubic do obchodního domu a zaslal jí svou vizitku na What´Up, přes který dále komunikovali. Další pokyny zněly tak, že má vybrat své peníze a vložit je v obchodním centru do bitcoinmatu v přízemí. Poté co do něj vložila 120 tisíc korun jí neznámý nasměroval do její pobočky, kde si má zažádat o úvěr. Ona tak učinila a zanedlouho měla na svém účtu 300 tisíc korun. Jelikož ovšem tam byly dle „bankéře“ peníze v nebezpečí, tak je pod jeho „vedením“ vložila opět do bitcoinmatu. Podvodník jí měl přes What´Up zaslat číslo účtu, kam peníze vložila, což se do současné doby nestalo.

Případ šetří kriminalisté v Hradci Králové.

Policisté varují občany před těmito podvodníky, kteří svou roli zaměstnanců bankovních domů mají velmi pečlivě nastudovanou a přesně ví, jak Vás po telefonu navést, aby získali všechny vaše finanční prostředky. Nikdy Vás zástupce Vaší banky nevyzve k tomu, aby jste z účtu vybrali bankovky a dále je vložili do bitcoinmatu pod legendou, že pouze tak o peníze nepřijdete!

por. Pižlová Šárka, DiS.

22. 2. 2022, 12:15



