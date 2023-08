Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Pozor na podvodné stránky

KRAJ VYSOČINA: Obezřetnosti je třeba při přihlašování do internetového bankovnictví

Pokud chceme uchránit své peníze, musíme být velmi obezřetní a nejednat unáhleně. V současné době se policisté zabývají zvýšeným počtem případů, při kterých přišli o své peníze lidé přihlašující se do internetového bankovnictví. Je velmi důležité se při přihlášení ujistit a zkontrolovat, zda je internetová stránka opravdu příslušné finanční instituce a nejedná se o stránku vytvořenou podvodníkem. Taková podvržená stránka může svým grafickým vzhledem odpovídat velmi věrně skutečné webové stránce bankovní instituce a opatrnost je tak skutečně na místě. Navíc při hledání odkazu ve vyhledávači se může objevit v čele nabízených odkazů, to znamená, že se odkaz na podvodné stránky může zobrazit před odkazem na skutečné stránky příslušné finanční instituce. Pokud se ale touto cestou někdo přihlásí do svého internetového bankovnictví, získá pachatel vládu nad účtem a majitel může přijít o veškeré své úspory. Cílem útočníků je pomocí vyplněných přihlašovacích údajů aktivovat aplikaci Smartbanking, ze které mohou zadat příkaz k platbě.

Buďte proto obezřetní a nedejte podvodníkům šanci vás připravit o vaše peníze.

Na konci minulého týdne se obětí podvodníka stala žena, která se chtěla přihlásit do internetového bankovnictví, na stránkách zadala své přihlašovací údaje, ale přihlásit se jí nepodařilo. Když jí přišla SMS zpráva, o které si myslela, že je nutná k autorizaci přístupu, nevědomky umožnila pachateli zmocnit se jejího účtu. V době, kdy se žena nemohla do internetového bankovnictví přihlásit, pachatel prováděl finanční transakce. Odčerpal peníze nejen z jejího účtu, ale i účtu příbuzné, ke kterému má žena dispoziční práva. Celková škoda se tak vyšplhala až k 700 tisíc korun.

Dalším podvedeným je například muž, který přišel o bezmála sto tisíc korun. Při přihlášení do internetového bankovnictví si ani on nevšiml, že je na podvodně vytvořených internetových stránkách a toto přehlédnutí ho přišlo draho, stejně jako další podvedené.

Jak se podvodům bránit?

Při přihlašování do internetového bankovnictví věnujte dostatečné množství času a pozornosti zkontrolování, zda se opravdu jedná o stránky příslušní finanční instituce

Pravost webových stránek lze jednoduše ověřit kontrolou adresního řádku, kde by se měla před adresou webové stránky objevit ikona zámku, pod níž si můžete ověřit certifikát dané webové stránky (finanční instituce)

Před přihlášením do internetového bankovnictví se přesvědčte, že odkaz neobsahuje písmena, znaky či cokoli jiného, které by tam být neměly

Při platbách pečlivě kontrolujte, jaké transakce potvrzujete

Při příchozím SMS zprávách důkladně čtěte obsah zaslaného sdělení

Lze si uložit předem odkaz na stránky svého internetového bankovnictví, a to pro chvíle, kdy spěcháte a nebudete mít na kontrolu tolik času

Nikdy nejednejte unáhleně, myslete na to, že případná chyba vás může stát veškeré vaše úspory

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

24. srpna 2023

vytisknout e-mailem