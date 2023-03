Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pozor na podvodné investice!

TRUTNOVSKO - V žádném případě neinstalujte ANYDESK.

Trutnovští policisté řeší další případ nevýhodné investice, kterou poškozený nalezl na internetu, přičemž následně přišel o částku 1,3 milionu korun.



Poškozený policistům uvedl, že si na internetu všiml reklamy na výhodné investování s pozitivními komentáři lidí, kteří díky investici „vydělali“ velké peníze a zaregistroval se. Poté se s poškozeným spojil muž jménem „Robert“, který se stal jeho finančním poradcem. Aby mu mohl "Robert“ co nejlépe pomoci, oznamovatel si nainstaloval dle jeho pokynu aplikaci ANYDESK, čímž pachatel získal přístup do jeho počítače.

Následně si poškozený vzal úvěr 700 tisíc korun, přičemž mu poradce sdělil, že za něj nakoupí bitcoiny, které obratem výhodně prodá. Peníze společně převedli a poté však přišly „problémy“. Podle „Roberta“ banka požadovala ověření finančních prostředků poškozeného a to ve výši téměř 600 tisíc korun, které měl zaslat bance, aby mu mohla vyplatit slíbený výnos z investování a to 1 milion korun. Poškozenému se toto samozřejmě nelíbilo a přímo se zkontaktoval se společností, která mu investování prvotně na internetu nabídla. Právní zástupce firmy ho však uklidnil a sdělil mu, že je vše v naprostém pořádku, že je to běžný postup. Toto oznamovatele uklidnilo, a jakmile měl požadované peníze na účtu společně je s poradcem přes anydesk převedli do banky. Ovšem následoval obdobný scénář, výnos nemohl být opět poškozenému převeden z pochybných důvodů, finanční i právní poradce opět požadovali další peníze, k čemu však již nedošlo.



Policie opět v těchto případech varuje veřejnost před tímto podvodným jednáním a doporučuje maximální obezřetnost, jelikož ke každé takové investici je potřeba přistupovat jako k rizikové. Před samotnou investicí do kryptoměn je vždy potřeba zjistit, jak tyto investiční platformy fungují a jakým způsobem se provádí nákup a prodej této měny. Stejně tak je důležité ověřit si věrohodnost investičního poradce nebo dané společnosti, a rovněž je třeba pamatovat na to, že nikomu za žádných okolností není třeba povolovat vzdálený přístup ke svému počítači.

por. Pižlová Šárka, DiS.

30. 3. 2023, 12:15

