Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pozor na podvodné emaily!

HRADECKO - Firma odeslala na neznámé účty desítky tisíc Eur.

Od konce roku 2018 komisař z oddělení obecné kriminality územního odboru Hradec Králové řeší případ podvodného jednání. Majitel jedné pražské firmy oznámil, že se mu někdo naboural do jeho e-mailu a jeho jménem poslal pokyn účetní, aby zaplatila dvě platby. Jelikož tímto způsobem spolu komunikovali běžně, pokyn účetní nepřišel zvláštní a peníze na uvedené bankovní účty zaslala. Jednalo se dohromady o necelých 100 tisíc Eur. Po několika hodinách se však zjistilo, že majitel žádný pokyn nedal a pravděpodobně se jedná o podvod. Požádali banku o storno, ale jelikož platba byla již odeslána na anglický účet, zrušení platby již nebylo možné.

Za trestný čin podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací hrozí pachateli trest odnětí svobody od 2 do 8 let.

Jelikož jsme zjistili, že se s podvodnými emaily poslední dobou setkalo několik firem po celé republice, apelujeme, aby všichni byli před odesláním peněz obezřetní, aby se takové pokyny k platbám domlouvaly osobně či telefonicky, aby se na podvodné emaily vůbec nereagovalo.



Zjistili jsme, že ačkoliv se emaily tváří jako pravé, jsou v nich často chyby pravopisného charakteru, jako například: "Můžeme dnes odeslat expresní platbu ve výši ..? Pozdravy, a podpis majitele". Dále jsme zjistili, že přijatá platba třeba prvotně na anglickém účtu je následně okamžitě několikrát přeposílána na další účty po celém světě a končí nejčastěji v afrických či asijských zemí. V těchto zemích je dohledatelnost majitelů účtů a tedy pachatelů prakticky nemožná, takže i návratnost peněz je opravdu nereálné.

por. Iva Kormošová

3.4.2019, 14.20

