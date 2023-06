Pozor na podvodná předvolání

100x a stále znovu... Policie České republiky důrazně upozorňuje občany, kteří se setkají s (v galerii) uvedeným e-mailem, ve kterém po nich pisatel požaduje jménem státních či mezinárodních institucí zaslání jakýchkoliv registračních údajů cestou e-mailové korespondence, aby na takové žádosti vůbec nereagovali a tyto obtěžující e-maily označili jako poštu nevyžádanou či jako SPAM.

Konkrétně různé formy podvodných předvolání k soudu za údajné spáchání trestných činů mravnostního charakteru (kyberpornografie, pornografické stránky, dětská pornografie, online sexuální nabízení a vydírání, pornostránky, pedofilie a exhibicionismus), jsou opatřeny smyšlenou podpisovou doložkou vysokého policejního funkcionáře.

E-mail, který jste, i s přílohou obdrželi do Vaší e-mailové schránky, se dá považovat za SPAM, tedy nevyžádanou zprávu, která je zasílána velkému počtu uživatelů internetu prostřednictvím e-mailu, nebo sociálních médií s cílem vydělat peníze nebo způsobit oběti jiné škody.

Smyšlený dokument, který jste obdrželi, tak patrně vznikl v zahraničí a pro překlad do českého jazyka byl využit automatický překladač, který je zdrojem mnoha nejen gramatických chyb, ale i chyb faktických. A to zejména co se týče přesných názvů zastávaných funkcí a útvarů Policie České republiky. Všechny tyto údaje je možno opět zkontrolovat na internetových stránkách www.policie.cz

Policie České republiky v žádném případě prostřednictvím e-mailové korespondence nepředvolává občany a ani po nich nepožaduje zasílání jakýchkoliv registračních údajů.

Pro řádné doručení předvolání občana bývá zpravidla využito služeb České pošty, a to buď prostřednictvím doporučeného psaní (tzv. obálka s pruhem), nebo prostřednictvím datové schránky.

V České republice je zvykem, resp. právní normou dáno, že veškeré úřední dopisy (dokumenty) mají několik zásad, které musí být dodrženy:

👉 Předvolání Policie České republiky jsou doručována na hlavičkovém dokumentu (vždy za použití úředně schváleného znaku útvaru), jehož grafiku si můžete ověřit na internetových stránkách www.policie.cz

👉 Předvolání obsahuje upozornění o tom, co se stane, když obeslaná osoba nevyhoví (tzv. sankční upozornění).

👉 Vlastní texty řádného předvolání jsou psány jménem útvaru Policie České republiky s tím, kam se má oslovená osoba dostavit a zpravidla je zde vedena přesná adresa útvaru. Předvolání navíc nikdy neobsahují výroky typu „Jmenuji se (jméno služebního funkcionáře) a jsem ředitelem Úřadu pro vyšetřování zločinů….“.

👉Předvolání je opatřeno podpisovou doložkou služebního funkcionáře příslušného útvaru a dále jménem a příjmením zpracovatele, u kterého bývá uvedeno telefonické spojení. Na tomto čísle lze obratem ověřit pravost předvolání.

Samotné rozesílání těchto e-mailů, je pouze obtěžující, to však pouze v případě, nebude-li na ně adresát nijak reagovat. V případě Vaší eventuální reakce by následná komunikace mohla být využita k phishingovému podvodnému jednání. Mohou být zneužity registrační údaje e-mailového účtu adresáta nebo dokonce údaje potřebné k využívání elektronického bankovnictví.



kpt. Jakub Vinčálek

6. června 2023

