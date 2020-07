Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Pozor na platby přes telefon!

ŠUMPERSKO - Nikomu nepřeposílejte SMSky s ověřovacími kódy k různým platbám ani údaje ke svým platebním kartám!

Opětovně upozorňujeme uživatele sociálních sítí na množící se případy podvodných jednání spojených s m-platbami. Jen na Šumpersku kriminalisté od počátku letošního roku zaznamenali bezmála tři desítky natolik podobných případů, že se o nich dá s trochou nadsázky říci, že jsou jako přes kopírák.

Někdo neznámý se zřejmě naboural do facebookového profilu mé kamarádky, kterou mám v přátelích, a pak podvedl i mě, sdělila policistům starší žena ze Šumperska.

Myslela si, že je to Jarka, kdo ji přes Messenger požádal o její telefonní číslo a následně jí také nabídl, že by se mohla zapojit do bezva soutěže o večeři. Znělo to dobře. Stačilo Jarce jen přeposlat kódy ze SMS zpráv, které jí začaly chodit na její mobilní telefon. Neměla důvod kamarádce nedůvěřovat, a tak jí kódy vesele posílala, navzdory upozornění v samotných zprávách, aby tak nečinila. Jenže pak přišlo vyúčtování od operátora a žena se nestačila divit. Teprve teď si uvědomila, že šlo o autorizační kódy k mobilním platbám, za něž jí nezbývá než uhradit přes tři tisíce korun. Skutečná Jarka ji totiž vůbec nekontaktovala. Bohužel tím nepříjemnosti neskončily. Díky bezmezné důvěřivosti poškozené se podvodníkovi podařilo změnit i přihlašovací heslo k jejímu facebookovému profilu a zabránit jí tak v přístupu na vlastní účet.

V dalším z mnoha případů, kterými se policisté zabývají, vylákal podvodník z důvěřivé ženy nejen číslo jejího mobilního telefonu a několik autorizačních kódů k mobilním platbám, ale pod legendou výhry dvou tisíc korun v soutěži také údaje k platební kartě včetně třímístného CVV kódu. Ženu tak připravil o bezmála devět tisíc korun.

Vzhledem k tomu, že jsou lidé nadmíru důvěřiví a obdobných případů neustále přibývá, nabádáme uživatele sociálních sítí k obezřetnosti. Pokud obdržíte žádost obdobného charakteru, je na místě dotyčného zkontaktovat jiným vhodným způsobem, nejlépe osobně, a zjistit si veškeré okolnosti.

Pokud se Vám i přes toto varování stane něco podobného, dotyčného pachatele v online prostředí neblokujte a neodstraňujte z přátel. Komunikaci s dotyčnou osobou předložte policistům nejlépe v originální podobě. Komunikaci nemažte a při oznámení předložte také veškeré údaje k provedeným platbám a předmětnému účtu pachatele.

V případě zjištění podvodného jednání také doporučujeme kontaktovat přátele na sociální síti a o daném jednání konkrétního falešného účtu je informovat. Pokud zjistíte, že již někdo z Vašich přátel podvodníkovi naletěl, doporučte mu, aby věc taktéž oznámil policistům.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

30. července 2020

