Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pozor na novou formu internetových podvodů

KARLOVARSKO – Buďte obezřetní a nepodléhejte lákavosti výhodných nabídek.

Doba internetu s sebou přináší řadu úskalí a nových podvodných jednání. Internetová síť a počítače nám umožňují získávání velkého množství informací, nákup různého zboží či zprostředkování všech možných služeb. Přes internetové portály nakupujeme od prodejců, které neznáme a ani nikdy ve většině případů osobně neuvidíme. Karlovarští policisté se už setkali a řešili několik různých podvodných jednání prostřednictvím internetu. Objevil se však nový lstivý způsob jak z lidí vylákat peníze. Pachatelé těchto trestných činů nabízejí přes internetové inzertní stránky obytné prostory k podnájmu a aby vzbudili v zájemcích důvěru a dojem, že byt opravdu vlastní, přikládají k inzerátu fotografie luxusních pokojů. V popisu mají uvedené, čím byt disponuje. Například zda má sklepní kóji, garáž a většinou není problém zde bydlet s domácím mazlíčkem. Varovným signálem, který Vás může hned upozornit na to, že se může jednat o podvod je velice příznivá lákavá cena. Nabízené byty jsou opravdu až v nadstandartním stavu, nacházejí se na lukrativním místě a za nabízenou velmi nízkou cenu. Tito lidé jsou velice zdatní podvodníci a snaží se dosáhnout svého cíle, což je získání Vašich finančních prostředků. Vydávají se za smyšlenou osobu a komunikují pouze prostřednictvím e-mailu. Jejich připravenou legendou bývá to, že se vrátili zpět do cizí země a v České republice vlastní byt. Po přijetí platby slibují zaslaní klíčů prostřednictvím poštovních služeb. Platba za slíbený podnájem vždy probíhá předem, a to prostřednictvím internetového platebního portálu. Poté, co dosáhnou svého a přijde jim platba na účet, přeruší tímto se zájemcem veškerou komunikaci. Ten následně neobdrží ani slíbené klíče od bytu, ale ani mu nejsou vráceny peníze.

Ve většině případů peníze podvedených lidí bohužel končí na účtech v zahraničí a jsou nedohledatelné. V souvislosti se vzrůstajícím počtem obdobných případů chceme upozornit občany, aby byli velmi obezřetní a nepodléhali lákavosti výhodných nabídek. V žádném případě neplaťte předem za něco, co jste neviděli na vlastní oči a nepřesvědčili se, zda opravdu daná nabízená věc či byt existuje. Důležité a uvedené markanty si můžete ověřit i doma přes internet. Například pokud zadáte adresu nabízeného bytu do vyhledávače, můžete si lehko ověřit, jestli se tento byt v domě nachází a zda opravdu disponuje uvedenou garáží či sklepní kojí. Dále si můžete také prověřit e-mailovou adresu. Mezi další obvyklé znaky podvodu patří špatná jazyková úprava. Komunikace je většinou přeložená pomocí překladače a obsahuje tak spoustu gramatických chyb a špatné skloňování. Rovněž doporučujeme sledovat recenze a důvěryhodnost portálu. Nikomu přes internet neposkytujte své identifikační údaje a už vůbec neposílejte kopie svých dokladů! Podvodníci jej totiž mohou následně využít k podvodu a poté můžete mít další nepříjemné komplikace. Pokud byste se i přes všechna varování stali obětí internetového podvodu, obraťte se na Policii České republiky.

nprap. Eva Valtová

10. 1. 2020

