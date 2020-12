Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pozor na nezvané hosty v domě

BENEŠOVSKO – Podvodník na starší ženě vylákal finanční částku a platební kartu.

Sázavští policisté řeší případ, ke kterému došlo v pátek dne 27. listopadu letošního roku v Sázavě – část Bělokozly. Kolem dvanácté hodiny odpoledne do jednoho rodinného domu vstoupil bez jakéhokoliv zvonění nebo ohlášení neznámy muž. Vstup přímo do domu mu umožnila odemčená vstupní branka na pozemek i odemčené vchodové dveře do domu. Tou dobou byla uvnitř domu starší žena a právě její zranitelnosti výše uvedený muž využil.

Žena se duchapřítomně zeptala muže, co v domě dělá. Na otázku dostala jasnou odpověď v podobě vymyšlené legendy. Muž ženě tvrdil, že jejímu synovi veze po předchozí domluvě mobilní telefony, přitom v rukou žádný balíček nedržel. Přesto pod touto záminkou od ženy vylákal tisícikorunu, ač si řekl za údajné telefony o částku podstatně vyšší, v řádech desetitisíců. Dále od ženy pod stejnou legendou vylákal platební kartu. Mezitím neznámý muž předstíral telefonát s jejím synem. Následně z domu i s finančním obnosem a platební kartou odešel, nasedl do vozu a odjel z místa pryč.

Muž měl být vysoký zhruba 180 cm, nejspíše běloch velmi silné postavy s velikým dominantním břichem. Mluvil plynně česky bez přízvuku. Tou dobou byl oblečen do tmavých oděvů. Na sobě měl mikinu s nápisem na prsou. Na nohou měl tepláky černé barvy, které byly krátké pouze pod kolena. Na hlavě měl čepici – nejspíše bez kšiltu. Na obličeji měl nasazenou černou roušku. Na rukou měl nasazené modré gumové rukavice.

Auto, do kterého muž nasedl, bylo bílé nebo stříbrné barvy. Podklad na registrační značku byl žluté barvy. SPZ začínala písmeny AK….. Vozidlo nejspíše není v provedení combi. Pokud disponujete jakýmikoliv informacemi k podezřelému muži nebo vozidlu, sdělte je sázavským policistům na obvodním oddělení v Sázavě nebo na telefonní číslo: 974 871 730 nebo na sl. mobilní telefon: 602 261 532.

Policisté apelují na občany, především na seniory, aby nebyli důvěřiví, neznámým lidem nevydávali žádnou finanční hotovost ani platební kartu a v žádném případě cizí osoby nepouštěli na svůj pozemek ani do svého domova. Na venkově je celkem běžnou zvyklostí, že lidé nechávají vrata nebo vstupní branky odemčeny nebo otevřeny. To samé platí i o vstupu do domů. Proto upozorňujeme občany na to, aby sebe i svůj majetek chránili a své domovy před nezvanými hosty řádně zabezpečili. Dávejte si pozor na podvodníky, kteří se chtějí pod jakoukoliv záminkou dostat do vaší přízně a získat tak vaši důvěru a vnutit se do vašeho obydlí. Policie varuje občany před těmito podvodníky. Pokud se i přes veškerou prevenci stanete obětí trestného činu, neprodleně kontaktujte Policii České republiky.

por. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

1. prosince 2020

