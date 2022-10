Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pozor na nabídku výhodných investic

Jindřichův Hradec – Naletěl podvodníkovi.

Najdete na internetu inzerát výhodných investic, kliknete na něj a vyplníte požadované údaje. Po chvíli Vám zavolá odborník na investice. Tento údajný odborník Vám po telefonu pomůže založit účet, na který investujete své peníze. Ve chvíli, kdy chcete investované peníze vybrat, Vám přijde mail, že jsou zablokovány....

Tak přesně takhle přišel o téměř čtvrt milionu korun muž z Jindřichohradecka. Ten od července do srpna investoval své peníze do investiční společnosti Definite Area. Výnos z investic se však nekonal. Policisté nyní po podvodníkovi pátrají. V případě dopadení a prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Upozorňujeme, že vyšetřování takového podvodu je velmi komplikované a ne vždy se pachatele podaří dopadnout.

prap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

12. října 2022

