Pozor na mokrých vozovkách!

JABLONECKO – Řidička s osobním vozidlem dostala smyk a narazila do kamionu.

Minulý týden v sobotu dopoledne se stala dopravní nehoda v Lučanech nad Nisou na silnici první třídy číslo 14. Řidička s vozidlem Mitsubishi Lancer jela ve směru do Smržovky a v pravotočivé zatáčce vlivem nepřiměřené rychlosti na mokré vozovce dostala smyk. Následně narazila do protijedoucího tahače s návěsem. Tímto nárazem byla na nákladním tahači proražená palivová nádrž, ze které vyteklo asi 500 litrů motorové nafty. Řidička osobního vozidla byla sice z místa nehody odvezena vozidlem Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje do jablonecké nemocnice, ze které byla následně propuštěna, jelikož k jejímu zranění naštěstí neutrpěla. Alkohol byl u řidiče tahače i řidičky vyloučen provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledek. Předběžná výše způsobené škody činí částku 140.000,- Kč. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.

V souvislosti s touto dopravní nehodou, při které nebyl naštěstí nikdo zraněn, upozorňujeme všechny řidiče, aby vždy svoji jízdu přizpůsobili povaze a stavu vozovky tak, jak jim to ukládá zákon. V tomto období je nutné dávat velký pozor právě na mokrých vozovkách, na kterých bývá riziko smyku největší. Zcela jistě se vyplatí zpomalit a dojet bezpečně v pořádku do cíle své cesty.

Několik dobrých rad na připomenutí k bezpečné jízdě na mokrých vozovkách:

Vždy držte volant oběma rukama, abyste si udrželi kontrolu nad vozidlem. Zpomalte: pneumatiky budou mít lepší trakci a kontakt s vozovkou. Výrazně zvyšte svoji vzdálenost od dalších vozidel. Zachovávejte ostražitost před dalšími řidiči a riziky ve vašem okolí. Raději předvídejte nebezpečné situace, než abyste na ně museli reagovat. Před zatáčkou: brzděte vždy při jízdě rovně, ještě před zatáčkou, a postupně. Nebrzděte v průběhu zatáčky, protože byste mohli dostat smyk. Během zatáčení: před zatáčkou zpomalte a v průběhu zatáčení udržujte konstantní rychlost. Během zatáčení: neprovádějte žádné prudké pohyby volantem. Jednou za měsíc prohlédněte své pneumatiky: zkontrolujte, zda mají dostatečnou hloubku vzorku a tlak vzduchu Vyberte si takové pneumatiky, které poskytují maximální přilnavost v mokrém počasí.



24. 6. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

