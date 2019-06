Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pozor na falešné zájemce o zboží

CHOMUTOVSKO - Nenaleťte podvodníkům; Krádež peněz a šperků z bytu; Část lupu vrácena majiteli.

Policisté z obvodního oddělení Březno u Chomutova řeší případ podvodného vylákání peněz, k němuž mělo dojít opakovaně v tomto měsíci. Poškozený nabízel přes mobilní aplikaci zboží k prodeji. Neznámý pachatel předstírající zájem o koupi požadoval po poškozeném uhrazení zálohy na přepravu zboží. Částka přesahující 20 tisíc korun měla být určena přepravní společnosti, která by zajistila dopravu zboží do zahraničí. Prodávající podle svých slov požadovanou částku na určený bankovní účet poslal. Pak ale chtěla údajná přepravní společnost uhradit další částku, tentokrát přesahující 13 tisíc korun. Tuto již poškozený 24 letý muž neuhradil, protože prý pojal podezření, že jde o podvod.

O pár dní později měl neznámý pachatel opět pod stejnou záminkou od prodávajícího vylákat peníze. V tomto případě však nešlo o zaslání peněz na bankovní účet. Částku přesahující 10 tisíc korun měl poškozený uhradit v bankomatu v Chomutově. Následně prý přepravní společnost od muže požadovala další peníze jako poplatky za clo. Tyto již poškozený neuhradil a věc oznámil policii.

Policie věc prověřuje jako podezření ze spáchání trestného činu podvodu.

Za krádeže a porušování domovní svobody hrozí ženě pětiletý trest

Do bytu v Chomutově se v dubnu tohoto roku lstí měla dostat 28letá žena z Chomutova. Podle zjištění policistů si měla odnést finanční hotovost ve výši 55 tisíc korun, prsteny a náramek. Celkově měla majitelku peněz a šperků připravit o 66 tisíc korun. Nebylo to poprvé, co se žena měla obohatit na cizí úkor. V tomto roce byla již odsouzena za předchozí majetkovou trestnou činnost. Vyšetřovatelka již dotyčnou obvinila z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Při výslechu se žena k jednání doznala. Pokud by soud vinu prokázal, mohla by být odsouzena až k pěti rokům odnětí svobody.

Část věcí z vloupání do garáže vrácena majiteli

Alespoň část věcí, které byly odcizeny z garáže v Chomutově, se vrátila majiteli. Jednalo se například o benzinovou sekačku, kterou měl s dalšími předměty odcizit 38 letý muž z Jirkova a celkově tím způsobit přibližně 13titisícovou škodu. Do garáže se měl vloupat koncem letošní zimy. Díky zajištěným stopám byl dotyčný dopaden a v těchto dnech i obviněn z trestného činu krádeže. Obviněný se při výslechu ke svému jednání doznal a je stíhán na svobodě.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 26. června 2019

