Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pozor na falešné weby

HRADECKO - Firma přišla o statisíce.

V podvečerních hodinách včerejšího dne (21.8.) se na policejní služebnu dostavila předsedkyně jedné hradecké firmy, která uvedla, že z firemního a z jejího účtu, které měla v jedné bance, zmizelo téměř 620 tisíc korun. Dle předloženého výpisu finance odešly během jednoho dne v několika transakcích na několik různých účtů.

Z prvotního šetření je zřejmé, že žena po zadání názvy banky do vyhledávače webového prohlížeče a následném otevření prvního odkazu, kde vyplnila přihlašovací údaje. Do internetového bankovnictví se ji však nepodařilo přihlásit a následně ji bez jejího vědomí byla zřízena služba Smartbanking.

Policisté případ zaevidovali a zahájili úkony trestního řízení pro tři trestné činy najednou - podvod; neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací; neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku; za což pachateli hrozí trest odnětí svobody na 3 roky až 8 let.

Opětně apelujeme na uživatele intenernetového bankovnictví: Nikdy nevstupujte do internetového bankovnictví přes odkazy! Vždy používejte originální stránky banky a jejich správnou webovou adresu. V současné době je nejbezpečnější vstupovat do internetového bankovnictví přes aplikaci, kterou si stáhnete do mobilního telefonu. Buďte obezřetní a pozorně čtěte zasílané sms a co jejím odkliknutím nebo smart klíčem potvrzujete. Do bankovnictví se přihlašujte svým osvědčeným způsobem, hlavně kontrolujte webovou adresu. Falešné stránky bank propagují ve vyhledavačích podvodníci jako zaplacenou reklamu. Tímto způsobem podstrčí své falešné stránky, které se tváří jako stránky banky a jsou na první pohled nerozeznatelné od pravých.

por. Iva Kormošová

22.8.2023, 13.00

