Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Pozor na falešné emaily

KRAJ VYSOČINA: Podvodníci vyzývají k uhrazení fiktivních faktur

V poslední době se napříč celým Krajem Vysočina objevují případy počítačové trestné činnosti, které spočívají v zasílání fiktivních mailů a faktur firmám, vyzývajících je k uhrazení nemalých finančních částek. Kriminalisté proto vyzývají k velké obezřetnosti při provádění bezhotovostních plateb směřujících mimo firmu nebo společnost.

Jeden z takových případů řeší také pelhřimovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality. Pachatel se dopustil podvodu prostřednictvím emailové komunikace. Na adresu ekonomického oddělení společnosti na Pelhřimovsku zaslal email, v němž byl uvedený pokyn k provedení platby pro jinou firmu, a to s důrazem, že platba musí být provedena v co nejkratší době. Tento email přišel z emailové adresy, která byla totožná jako adresa ředitele společnosti. Na první pohled tak nebylo možné zaznamenat skutečnost, že pod touto adresou komunikuje někdo jiný. Vzápětí přišel ze stejné adresy další email, ve kterém byly uvedeny platební podmínky k provedení platby přesahující částku padesáti tisíc korun. Opět zde pachatel vystupující pod adresou ředitele společnosti zdůraznil, že platba musí být provedena ještě tentýž den. Vzhledem k tomu, že v danou chvíli nic nenasvědčovalo tomu, že by mohl pod emailovou adresou vystupovat někdo jiný, platba byla ze strany společnosti provedena. V odpoledních hodinách přišel ze stejné adresy další email s požadavkem k provedení platby částky kolem sta tisíce korun se stejnými platebními podmínkami. Mezitím vyšlo najevo, že ředitel společnosti žádný pokyn k provedení platby nedal a jedná se o podvod. Další platbu tak již podvodník neobdržel a jednatel společnosti vše oznámil na policii.

V souvislosti s těmito případy důrazně apelujeme na občany, a zejména na majitele a zaměstnance různých firem či jiných institucí a společností, aby byli velmi obezřetní při zadávání bezhotovostních plateb. Za emailovou korespondencí může stát úplně někdo jiný, než skutečný majitel emailové adresy, ze které vám na první pohled byla pošta doručena.

Ze strany majitelů či osob pověřených vedením podniku je vhodné nastavit si určitá pravidla pro provádění bezhotovostního platebního styku, důkladně proškolit své zaměstnance a učinit taková opatření, která zabrání podvodníkům se obohatit o peníze společnosti. Velmi důležitý je osobní kontakt a důkladná informovanost mezi jednotlivými články společnosti. Například pravidlo, že každou platbu musí odpovědná osoba provést až po osobní konzultaci s nadřízeným, vám může finanční prostředky zachránit.

Také občané, kteří například obdrží email z adresy vypadající stejně jako adresa jeho známého s žádostí o půjčku nebo finanční výpomoc a převodu peněz na bankovní účet, musí být obzvláště obezřetní a nejlépe osobně nebo telefonicky kontaktovat osobu, která údajně tuto žádost zaslala.

Počítačová kriminalita je trestná činnost, která je páchána za využití informačních a komunikačních technologií, nebo jsou oblasti těchto technologií předmětem pachatelova útoku. Vyvíjí se velmi rychle a jde ruku v ruce s vývojem naší společnosti. Pachatelé se vždy velmi rychle přizpůsobí dané situaci. Jejich cílem je obohatit se na úkor jiných. Objasňování tohoto druhu počítačové kriminality je velice obtížné a za každým objasněným případem stojí velmi náročná práce kriminalistů. Ve většině případů však peníze podvedených lidí končí na zahraničních účtech a jsou nedohledatelné. Jedná se o kriminalitu, jež je specifická tím, že zahrnuje různé druhy trestné činnosti. Nejčastěji je hlavním pachatelovým cílem obohacení a podvodné získání finančních prostředků.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

13. února 2020

