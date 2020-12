Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pozor - falešný zaměstnanec E-ONu

J.Hradec – Lstí se vetřel do domu a seniorku okradl!

Jindřichohradečtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který v době od 12:00 hodin do 12:45 hodin dne 9. prosince, neoprávněně vnikl lstí pod záminkou, kdy se vydával za zaměstnance společnosti E-ON s tím, že jde provést kontrolu elektrických jističů do přízemí rodinného domu v ulici Pražská v J. Hradci. Zde od poškozené seniorky ( r.1945) požadoval revizní správu na elektriku. Následně využil její nepozornosti a odcizil ze židle v jídelně volně položenu dámskou kabelku s osobními doklady, řidičský průkaz, průkaz ZTP, průkaz pojištěnce, CWIK průkaz ředění krve, pouzdro na brýle i finanční hotovost ve výši 4 500 koru. Celkem tak neznámý „ falešný“ zaměstnanec E-ONu seniorce způsobil škodu ve výši nejméně 5 600 korun. Dále způsobil manželům bydlícím v domě újmu na jejich právu k užívání domovní svobody, kdy do domu vnikl lstí založené na nepravdivých tvrzení.

Pachatel takto konal i přesto, že byl vyhlášen pro celé území ČR nouzový stav a to z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu vysoce nakažlivého koronaviru SARS-CoV-2 způsobující nemoc COVID-19, tedy v době extrémně škodlivého stavu, v rámci kterého je potřeba směřovat veškeré lidské zdroje právě a toliko k odstranění tohoto extrémně škodlivého stavu. Pokud bude pachatel vypátrán a usvědčen, hrozí mu trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

Jindřichohradecká policie opět varuje: Senioři, nebuďte důvěřiví a nepouštějte cizí osoby do svého obydlí pod žádnou záminkou. Neznámou osobu odmítněte a kontaktujte firmu, za jejíhož zaměstnance se vydává. Zde si ověřte údaje, které Vám neznámá osoba sděluje! Buďte ostražití a ihned volejte linku 158!

por. Mgr. Bc. Hana Millerová

10. prosince 2020

