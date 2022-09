Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pozor děti! Zebra se za Vás nerozhlédne!

ZLÍNSKÝ KRAJ: Policisté budou dětem připomínat základní dopravní pravidla.

Dohled na bezpečnou cestu dětí do školních lavic je v prvním zářijovém týdnu pro policisty ve Zlínském kraji důležitým posláním. V blízkosti školských zařízení se budou dětem snažit usnadnit bezpečný návrat do škol tím, že budou ve zvýšené míře dohlížet na bezpečnost

a plynulost silničního provozu. U přechodů pro chodce a na jiných rizikových místech, kde děti vozovku přecházejí, jim budou připomínat pravidla bezpečného přecházení vozovky, a to vše pod záštitou projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“.

Pro malé školáky policisté z preventivně informačního oddělení v posledním srpnovém týdnu rozvezli do vybraných základních škol napříč Zlínským krajem pracovní sešity, pracovní listy, rozvrhy hodin a další tiskoviny s logem preventivního projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Děti je první školní den naleznou na školních lavicích a v průběhu školního roku s nimi budou pracovat. Prostřednictvím těchto didaktických pomůcek si zopakují dodržování dopravních pravidel, například jak se mají bezpečně chovat na přechodu pro chodce, že se musí rozhlédnout než se rozhodnou přejít vozovku nebo jak je důležité mít aktovku označenou reflexním prvkem.

Zebra dětem radí:

Vozovku přecházej na přehledném místě, pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použij ho.

Do vozovky vstupuj po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3x se rozhlédni – vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejdi.

Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce.

Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví.

Více o preventivním projektu Zebra se za tebe nerozhlédne, naleznete na www.policie.cz/zebra.

1. září 2022, por. Bc. Jitka Lysáčková

