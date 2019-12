Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Poznáváte ženu na videu a fotografiích? Ozvěte se na linku 158

LIBEREC - Pátráme po totožnosti ženy, která by policistům mohla dopomoci k objasnění případu krádeže.

Žádáme veřejnost a svědky o spolupráci při pátrání po totožnosti mladé ženy, která by mohla vnést do vyšetřování případu, jež se stal 25. září 2019 v 17:00 hodin, důležité skutečnosti vedoucí k jeho objasnění. V uvedené době došlo k fyzické konfrontaci mezi obsluhou prodejny v budově nádraží Českých drah v Liberci v ulici Nákladní a neznámou ženou. Ta měla následně odcizit balík 198 kusů jízdenek v hodnotě bezmála 4tisíc korun. Důležité svědectví by mohla do případu vnést žena, kterou ve vestibulu nádraží zachytila bezpečnostní kamera.

V této souvislosti pátráme po totožnosti mladé svědkyně ve věku od 18 do 28 let, střední postavy, 155 až 165 cm vysoké, která byla oblečená do černých elastických kalhot, černé bundy v délce pod boky, na zip s bílým pruhem na prsou a bílými puntíky. Žena na sobě měla pravděpodobně světle modré tenisky s bílou podrážkou. Tmavě hnědé dlouhé vlasy měla sčesané do copu. Zároveň ženu žádáme, aby se policistům přihlásila, neboť právě její svědectví by mohlo policistům výrazným způsobem dopomoci k objasnění případu.

O spolupráci žádáme také osoby, které se v uvedenou dobu nacházely v hale nádraží Českých drah. V tuto dobu procházel vestibulem mladý muž a u stolku tamního občerstvení seděl muž ve středních letech, zřejmě s knírem. I tito svědkové by mohli policistům velmi výrazným způsobem dopomoci k objasnění případu.



Veškeré informace prosím sdělte policistům prostřednictvím bezplatné linky tísňového volání 158, případně na kterékoli služebně Obvodního oddělení Policie ČR.

Ve skutku je spatřováno podezření ze spáchání trestného činu krádež, za který pachateli v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody až na dvě léta.

Na záběry z průmyslové kamery, na kterých je zachycena mladá žena, která by do případu mohla vnést důležitá svědectví se můžete podívat v odkazu pod textem.

9. prosince 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

