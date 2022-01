Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poznáváte muže na videozáznamu?

KOLÍNSKO – Vloupali se do hobby obchodu pro nářadí.

Kolínští policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění dvou mužů, kteří se vloupali do obchodu pro kutily, z něhož odcizili nářadí za několik desítek tisíc korun. Na celý proces jim stačilo sedm minut.

Dosud neznámí pachatelé se vloupali ve čtvrtek 6. ledna, v době od 05:09 do 05:16 hodin, do hobby prodejny v ulici V Kasárnách v Kolíně, odkud odcizili 17 kusů různých druhů nářadí v hodnotě za více než 70 tisíc korun. Poškozením vchodových dveří, kterými se dostali do vnitřních prostor způsobili škodu okolo 30 tisíc korun.

Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to krádeže a poškození cizí věci, za což pachatelům v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Prosíme všechny občany, kteří muže na videozáznamu poznávají a mohli by nám pomoct se ztotožněním, aby veškeré informace k jejich osobám sdělili na bezplatné lince tísňového volání 158.

Děkujeme předem za jakékoliv poznatky!

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

18. ledna 2022

