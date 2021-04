Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Poznáváte muže na fotografiích?

České Budějovice - Hlubočtí policisté řeší napadení v Bavorovicích.

Policisté z obvodního oddělení Hluboká nad Vltavou řeší případ ublížení na zdraví a výtržnictví, který se stal dne 11. dubna v 16:40 hodin v obci Bavorovice. Neznámý pachatel jel na skateboardu uprostřed komunikace a dostal se do konfliktu s řidičem vozidla značky Renault, který jej upozornil, aby jel u strany. Pachatel však zareagoval tak, že udeřil skateboardem do přední kapoty tohoto vozidla a pak odjel. Majitel vozidla ho však po chvíli dohnal a došlo k dalšímu incidentu, kdy pachatel na tohoto muže zaútočil pěstí do obličeje a způsobil mu zranění. Policistům se podařilo získat fotografie, které zachycují dva muže, jejichž vysvětlení by zásadně přispělo k šetření tohoto případu.

Vyzýváme tímto na fotografiích zachycené muže, aby se přihlásili hlubockým policistům na jejich služebně v Hluboké nad Vltavou či na jejich telefonní lince 974 226 730. Policisté se rovněž obrací na veřejnost se žádostí o pomoc při ztotožnění těchto dvou mužů, kteří mohou k případu poskytnout policistům důležité informace. Pokud poznáváte osoby na zveřejněných fotografiích, volejte policisty na telefonní číslo 974 226 730 nebo přímo na linku 158. Za spolupráci děkujeme.

Foto z incidentu:

snimek 1.jpg

snimek 2.jpg

snimek 3.jpg

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

23. dubna 2021

