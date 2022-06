Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Poznáváte muže na fotografii? Ozvěte se nám

LIBEREC - Kamera zachytila muže při krádeži peněženky a mobilního telefonu v obchodě.

V pátek 20. května vstoupil do prodejny s občerstvením v ulici Proletářská v Liberci dosud neznámý muž. Kamery zachytily, jak tento muž přistoupil k prostoru s nákupními košíky. V danou chvíli se v jednom z nákupních košíků nacházel batoh, ze kterého odcizil peněženku a mobilní telefon a následně z prodejny odešel neznámo kam.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za které pachateli v případě dopadení a pravomocného odsouzení hrozí tr est odnětí svobody až na dvě léta.

Žádáme veřejnost o spolupráci při pátrání po totožnosti muže ve věku 40 – 55 let, vyšší štíhlé postavy, oblečeného do kalhot s maskáčovým vzorek, černé mikiny s blíže nezjištěným potiskem v oblasti hrudníku a paží. Přes mikinu má světle modrou vestu a na nohou tmavou sportovní obuv. Muž má viditelné kouty v oblasti čela, dlouhé vlasy tmavé barvy, které jsou staženy do culíku. V ruce třímá igelitku modré barvy s bílým potiskem. Znáte-li osobu na fotografiích, ozvěte se policistům prostřednictvím bezplatné linky 158, na tel. čísle 974467200 nebo navštivte služebnu Obvodního oddělení Liberec – Vápenka.

22. června 2022

nprap. Bc. Adéla Fialová

Oddělení tisku a prevence KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem