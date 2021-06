Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Poznáváte muže na fotografii?

České Budějovice - Policisté potřebují jeho svědectví.

Českobudějovičtí policisté pátrají po neznámém pachateli, který dne 20. května v době od 13:15 do 13:21 hodiny navštívil prodejnu DM drogerie na Lannově tř. č.29a. Zamířil k regálu se zubními kartáčky a vzal si z něj téměř třicet balení zubních kartáčků po třech kusech. Způsobil tak škodu za bezmála 8 000 korun. V souvislosti s tímto případem policisté hledají muže, který byl zachycen kamerami na prodejně a mohl by policistům poskytnout důležité informace. Pokud muže na fotografiích poznáváte, kontaktujte, prosím, policisty na telefonním čísle 974 226 700 nebo přímo na lince 158. Přihlásit se může samozřejmě i dotyčný muž sám a to na uvedených telefonních číslech nebo na jakékoliv policejní služebně. Za spolupráci děkujeme.

Foto 1.jpg

Foto 2.jpg

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

16. června 2021

