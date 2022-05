Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poznáváte mladíky na fotografii?

KLADENSKO – Pomozte nám ztotožnit osoby, které by mohly být svědky vloupání do trafiky

Policisté z obvodního oddělení Kladno-Kročehlavy se obracejí na občany s žádostí o pomoc při ztotožnění dvou osob, které by mohly být svědky vloupání do trafiky ve Vodárenské ulici v Kladně.

Podle dosavadního šetření se neznámý pachatel vloupal do trafiky 2. května, a to tím způsobem, že rozbil skleněnou výplň výlohy, čímž si sjednal přístup do objektu. Odtud následně odcizil celkem 59 kusů žvýkacího tabáku různých příchutí, 20 krabiček cigaret a drobné mince.

Tímto jednáním byla majitelce způsobena celková škoda ve výši téměř 15 tisíc korun.

Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za což pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

V této souvislosti se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění dvou osob, které se pohybovaly v danou dobu na místě a mohly by nám poskytnou důležité svědectví. Pokud mladíky poznáváte nebo máte k jejich osobě jakékoliv poznatky, nebo pokud jste viděli někoho podezřelého, kdo by mohl mít vloupání do trafiky na svědomí, kontaktujte nás na lince 158 nebo kontaktujte policisty na telefonním čísle 974 873 568/576 nebo na mobil 602 262 703.

Děkujeme předem!

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

6. května 2022

vytisknout e-mailem