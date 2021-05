Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poznáte zloděje na kamerovém záznamu?

BENEŠOVSKO - Vloupání do samoobslužné prodejny v Přestavlkách u Čerčan

Policisté z Obvodního oddělení Čerčany šetří případ vykradené samoobslužné prodejny smíšeného zboží v obci Přestavlky u Čerčan. K vloupání do prodejny došlo v době od 14. do 15. května, pravděpodobně někdy mezi 20. hodinou večerní a 6. hodinou ranní.

Zatím neznámý pachatel se ze zadní strany objektu dostal po schodech až k oknu, u kterého za použití násilí přeštípl kovovou mříž a následně se dostlal oknem do objektu samoobsluhy. Zde jeho pohyb zaznamenaly kamery. Neznámý pachatel odcizil finanční hotovost z pokladny ve výši 2000 Kč, dále pak za prodejním pultem odcizil 650 kusů krabiček cigaret v celkové výši 70 tisíc korun, 11 lahví alkoholu a krrmivo pro zvířata. Celková způsobená škoda se vyšplhala na 76 tisíc kroun.



Policisté se nyní obrací s prosbou o pomoc na širokou veřejnost. Žádáme všechny, kteří by poznali osobu na kamerovém záznamu nebo si všimli v době od večerních hodin dne 14. května až do ranních hodin 15. května podezřelé osoby nebo vozidla u samoobslužné prodejny v Přestavlkách u Čerčan, aby kontaktovali policisty na lince 158 nebo přímo policisty Obvodního oddělení Čerčany na tel. čísle 974 871 720.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

27. května 2021

Odkazy do noveho okna pachatel Detailní náhled

vytisknout e-mailem