Poznáte si věci, pocházející z trestné činnosti?

KRAJ – Recidivista bral prakticky cokoli, kriminalisté u něj zajistili stovky předmětů.

Muž ve věku 59 let, kterého v Královéhradeckém kraji v minulých dnech na Trutnovsku zadrželi náchodští kriminalisté, by se dal označit za čilého a pracovitého člověka, bohužel však své aktivity dlouhodobě rozvíjel na špatné straně zákona. Do hledáčku náchodské policie se znovu dostal v polovině července 2018, tedy zanedlouho po návratu z několikaletého výkonu trestu odnětí svobody za majetkovou trestnou činnost. Od této doby ho kriminalisté opět začali podezírat z vloupání do chat, chalup a dalších objektů na Náchodsku a na dalších místech Královéhradeckého, Libereckého a dalších krajů. Nad čiperným mužem nakonec spadla klec v minulých květnových dnech, kdy mu na dveře zaklepala policejní eskorta.

Foto/Policie ČROvšem i při samotném zadržení se vyznamenal, místo toho aby mužům zákona otevřel, pokusil se jim zmizet protažením vikýřem a sešplháním po hromosvodu. Marně. Současně se zadržením policisté na základě povolení k domovní prohlídce a prohlídce jiných prostor, podrobili jeho obydlí a přilehlé prostory důkladné vizitě. Zajistili u něj na 700 předmětů, u nichž předpokládají, že je podezřelý muž získal trestnou činností. Ze zdí mužova obydlí policisté sňali desítky nástěnných hodin, obrazů i dalších uměleckých děl. Předmětem jeho zájmu byly zejména starožitnosti, nářadí, technika, obrazy a spotřební zboží. Věci, zajištěné při domovní prohlídce, kriminalisté museli do policejních skladů zajištěných věcí převézt dvěma nákladními vozidly. Při samotné domovní prohlídce policisté zajistili také dvě osobní vozidla. Bez zajímavosti není ani zmínka, že muže v napadených objektech kromě starožitností zajímaly také vodovodní baterie, které odmontoval přímo ze zdi. Častokrát majitel chalupy přišel na krádež právě tak, že si po příjezdu na chalupu neměl jak umýt ruce. U mnohých zajištěných předmětů kriminalisté dosud nevědí, z jakého vloupání pochází a komu vlastně patří.

Vzhledem k náročnosti a rozsáhlosti celého šetření, neboť mužův akční rádius sahal od Královéhradeckého, přes Liberecký, Středočeský a ž do Pardubického kraje, si případ převzal odbor obecné kriminality královéhradeckého krajského ředitelství. Kriminalisté zadrženého muže v těchto dnech obvinili z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, s přihlédnutím k jeho trestní minulosti a možnému dalšímu pokračování v nezákonných aktivitách, jej dále vyšetřují vazebně. Opět mu hrozí až pětileté vězení.

Současně se obracíme na veřejnost s výzvou, zda si někdo pozná své věci. V přiložené fotogalerii si prohlédněte zajištěné předměty, a pokud si některé z nich poznáte jako svůj majetek, ozvěte se na uvedená telefonní čísla (702 047 459 a 735 785 351) královéhradeckým kriminalistům.

(Pozn.: Zjistili jsme, že některé předměty mohly doznat určité změny oproti původnímu stavu při odcizení, například u některých obrazů muž u sebe doma vyměnil rámy, některé předměty zase vyčistil nebo opravil).

por. Mgr. Eva Prachařová

17. 5. 2019 v 10. hodin

