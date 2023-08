Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Poznáte osoby zachycené na kamerovém záznamu?

JABLONEC NAD NISOU – Policisté hledají důležité svědky výtržnictví a fyzického napadení v Jabloneckých Pasekách.

Policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou šetří případ fyzického napadení, který se stal 10. června letošního roku v Jablonci nad Nisou – Jabloneckých Pasekách na parkovišti u restaurace v ulici Lučanská. Tehdy v noci mezi jednou a půl druhou hodinou dosud neznámý pachatel udeřil sevřenou pěstí do obličeje 19letého mladíka, který utrpěl zranění, s nímž byl odvezen na ošetření do jablonecké nemocnice. Policisté, kteří nyní šetří veškeré okolnosti celé události, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví. V rámci tohoto šetření se jim podařilo také zajistit kamerové záznamy, na kterých je zachyceno pět osob, které by mohly k celému případu poskytnout důležité informace. Jedná se o čtyři muže a jednu ženu, kteří jsou zachyceni při odchodu z restaurace a následně i na přilehlém parkovišti.

K popisu jednoho z mužů zachycených na kamerových záznamech můžeme na základě provedeného šetření uvést to, že měl na sobě tričko s krátkým rukávem, pravděpodobně bílé barvy, delší volně kraťasy, na nohou bílé sportovní boty a na hlavě čepici se kšiltem. Je také pravděpodobné, že na levém předloktí má zřejmě výrazné tetování.

Jablonečtí policisté nyní žádají o pomoc širokou veřejnost. Pokud má někdo jakékoliv informace ke zjištění totožnosti pěti osob zachycených na kamerovém záznam, aby je sdělil policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158. Můžete také osobně přímo kontaktovat policisty na Obvodním oddělení v Jablonci nad Nisou v ulici 5. května 60 nebo telefonicky na č. 974 480 100. Policisté samozřejmě uvítají i to, když se jim uvedení důležití svědci celého případu se svými informacemi přihlásí stejným způsobem sami.





4. 8. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje





vytisknout e-mailem