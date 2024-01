Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Poznáte na fotografiích vozidlo a jeho řidiče?

JABLONEC NAD NISOU – Pátráme po řidiči zachyceném na kamerách, který na přechodu pro chodce v ulici Komenského srazil chodkyni a odjel.

V úterý 16. ledna se ve 12.57 hodin stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou na přechodu pro chodce v ulici Komenského. Dosud neznámý řidič pravděpodobně s vozidlem Mazda 6 jel ve směru od vjezdu do garáží obchodního domu Centrál do centra města, kde na přechodu pro chodce nedal přednost chodkyni, která společně ještě s jednou chodkyní přecházela vozovku z jeho pravé strany. Po střetu s vozidlem chodkyně upadla na vozovku. Neznámý řidič na chvíli zastavil a poté z místa nehody odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon. Chodkyně při tomto střetu s vozidlem utrpěla zranění, jehož charakter a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Vozidlo s neznámým řidičem zachytili v době dopravní nehody v ulici Komenského kamery.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu šetří, žádají případné svědky celé události, aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Policisté přivítají především jakékoliv informace vedoucí ke zjištění totožnosti neznámého řidiče, který z místa dopravní nehody odjel. Samozřejmě žádáme i samotného řidiče vozidla Mazda 6, aby se stejným způsobem policistům přihlásil sám.





17. 1. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

