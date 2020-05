Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poznáte muže z kamer?

BENEŠOVKO - V Sázavě odcizil peněženku z pojízdné nákupní tašky.

Sázavští policisté od května prověřují případ trestného činu krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, kterého se dopustil dosud neznámý pachatel tím, že dne 2. května v době od 8:20 do 8:40 hodin v ulici Benešovská v obci Sázava odcizil z pojízdné nákupní tašky peněženku s finanční hotovostí, osobními doklady a platební kartou.

Při krádeži pachatele zachytily nainstalované kamery a policisté tak znají jeho podobu. Jedná se o muže ve věku 40 – 45 let, vysoký zhruba 180 – 190 cm. Je to běloch hubené postavy. Na hlavě má krátce střižené černé vlasy. Na sobě měl prošívanou bundu a modré džíny. Obut byl do černých bot se třemi bílými pruhy a bílou podrážkou. Na zádech nesl šedivý batoh.

Jakékoliv poznatky k osobě pachatele přijmou policisté z obvodního oddělené v Sázavě na telefonním čísle: 974 871 730 nebo na služebním mobilním telefonu: 735 785 555.

por. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

PČR Benešov

25. května 2020

