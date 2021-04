Poznáte muže podezřelého z loupežného přepadení banky v Linci?

Neznámý útočník byl ozbrojen revolverem.

Neznámý útočník ozbrojený revolverem vstoupil ve středu 17. března krátce před 17:30 do pobočky bankovní instituce v Linci. Následně začal ohrožovat zaměstnance a požadoval vydání finanční hotovosti. Po činu uprchl směrem do centra města Linec, odkud se nechal vozidlem taxi odvézt do obce Freistadt nacházející se u hranic s Českou republikou. Během jízdy pachatel vyprávěl řidiči taxi, že pochází ze Slovenska, má přítelkyni, je bezdětný a že dříve pracoval jako malíř a natěrač v Německu.

Popis podezřelého: Muž ve věku 40–50 let, střední postavy, vysoký přibližně 170 cm, čelní pleš (takzvané vysoké čelo), hovořil německy s cizím přízvukem, oblečen do černé bundy, modrých džínsů, černých tenisek se stříbrnými pruhy a šedého svetru se zipem.

V případě jakýchkoliv informací k osobě podezřelého kontaktujte tísňovou linku 158.

kpt. Jakub Vinčálek

12. dubna 2021

