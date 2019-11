Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Poznáte muže na fotografiích?

LIBEREC – Kriminalisté žádají o pomoc veřejnost. Hledají pravděpodobně důležitého svědka.



Minulý týden v pondělí 11. listopadu v Liberci 6 ulici Pazderková před prodejnou zlatnictví NOEMI dopis, který obsahoval výhružky konkrétní osobě. Uvedený dopis byl na tomto místě nalezen dopoledne v době od 9.30 do 10.30 hodin. Celý případ od té doby intenzivně šetří kriminalisté z Oddělení obecné kriminality v Liberci, kteří již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci. Kriminalisté během šetření zajistili i kamerový záznam, na němž je zachycen dosud neznámý muž, který by jim pravděpodobně mohl poskytnout důležité informace související s tímto činem.

Liberečtí kriminalisté proto nyní o pomoc žádají i širokou veřejnost. Kdo by z občanů poznal muže na fotografiích nebo měl poznatky směřující ke zjištění jeho totožnosti, ať je sdělí policistům osobně na kterékoliv policejní služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158. Kriminalisté by samozřejmě přivítali to, kdyby se jim muž zachycený na fotografiích stejným způsobem přihlásil sám.





20. 11. 2019

nprap. Dagmar Sochorová

Oddělení tisku a prevence

Jablonec nad Nisou

