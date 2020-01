Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Poznáte muže na fotografiích?

JABLONECKO – Rychnovští policisté žádají o pomoc při ustanovení totožnosti pravděpodobně důležitého svědka.



V době od 23. do 27. prosince loňského roku dosud neznámý pachatel vešel do neuzamčené budovy vrátnice jedné firmy v Rychnově u Jablonce nad Nisou, kde dosud nezjištěným předmětem rozbil skleněnou výplň okna vedoucího do prostoru uzamčené místnosti pro vrátného. Z této místnosti následně odcizil poměrně staré hodiny a rádio, čímž se dopustil trestného činu krádeže. Policisté z Obvodního oddělení v Rychnově u Jablonce nad Nisou již zahájili úkony trestního řízení v rámci, kterých se jim podařilo zajistit fotografie z kamerového záznamu, kde byl zachycen pravděpodobně důležitý dosud neznámý svědek.

Rychnovští policisté se nyní žádají o pomoc širokou veřejnost. Pokud někdo z občanů má jakékoliv informace vedoucí ke zjištění totožnosti muže zachyceného na fotografiích, ať je sdělí policistům osobně na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158, případně přímo rychnovským policistům na tel. čísle 735 788 628. Samozřejmě by policisté přivítali, kdyby se jim muž zachycený na fotografiích přihlásil sám. Mohl by totiž pro ně mít důležité informace, které by mohly přispět k objasnění celého případu.





28. 1. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem