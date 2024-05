Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poznáte muže na fotografii? Už několik dní leží v umělém spánku v nemocnici

MLADOBOLESLAVSKO - Po pádu z kola byl letecky transportován do pražské nemocnice.

Policisté z Mladé Boleslavi vyjížděli 4. května 2024, krátce před 23. hodinou, na silnici II/279 mezi obcemi Domousnice a Řitonice, kde byl dvěma svědky nalezen muž, který zřejmě spadnul z kola.

Cyklista byl zraněný v obličeji a ležel v příkopu společně s jízdním kolem. Svědci na místo zavolali ihned zdravotnickou záchrannou službu, protože muž krvácel, ztrácel vědomí a přestával dýchat. Nakonec byl letecky transportován do pražské nemocnice.

Policisté si u zraněného vyžádali odběr krve v nemocnici, protože nelze vyloučit, že na kole cestoval pod vlivem alkoholu. Ohledáním na místě policisté nezjistili, že by se cyklista stal účastníkem dopravní nehody.

Vzhledem k tomu, že u sebe cyklista neměl žádné doklady nebo osobní věci, kromě mobilního telefonu, neznáme do současné doby jeho totožnost. Pohřešování muže, který by odpovídal popisu zraněného cyklisty, také nikdo neohlásil. Je možné, že se jedná o cizince. Protože je muž v umělém spánku, nebylo ho možné do současné doby vyslechnout.

Muž je střední postavy, asi 175 cm vysoký, má krátce střižené tmavé vlasy na ježka, váží asi 85 kg a nemá žádná tetování. Má velkou zhojenou jizvu na břiše, a to od pupíku až po hrudník.

Pokud muže na fotografii poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by mohly policistům pomoci s jeho ztotožněním, ozvěte se prosím mladoboleslavským policistům na tel. číslo 702 207 848 nebo 607 405 318, využít můžete i linku 158. Za jakékoliv poznatky předem děkujeme.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

11. května 2024

vytisknout e-mailem