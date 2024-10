Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Poznáte muže na fotografii?

TEPLICKO - Měl odcizit zboží za 20 tisíc korun.

Ve čtvrtek 24. října 2024 v době od 13:30 do 14:15 hodin došlo v prodejně oděvů v OC Olympia ke krádeži sportovního oblečení v hodnotě přes 20 tisíc korun. Podezřelý muž odebral zboží z regálů, odnesl si ho do zkušební kabinky a uschoval do přinesené tašky. Jednalo se o zimní čepice, legíny, trička, rukavice, boty a další zboží známých značek. Při odchodu z prodejny byl zastaven pracovníkem ostrahy, ale dal se na útěk i s odcizeným zbožím. Jeho počínání zachytil kamerový systém a policisté nyní žádají veřejnost o pomoc se ztotožněním muže. Pokud osobu na fotografii poznáváte, kontaktujte policisty na lince 158 nebo přímo trnovanské policisty na telefonu 97440600. Za spolupráci děkujeme.

31. října 2024

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

