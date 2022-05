Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Poznáte muže na fotografii?

SVITAVSKO – Svitavští dopravní policisté žádají veřejnost o pomoc.

Foto č.1.jpgSvitavští policisté žádají veřejnost o pomoc v souvislosti s šetřením dopravní nehody, ke které došlo v neděli 24. dubna 2022 kolem 14:00 v ulici V. K. Jeřábka v Litomyšli. Pátráme po totožnosti motocyklisty na fotografii, který měl jet ze směru od České Třebové do centra Litomyšle a mohl by nám poskytnout informace, které by nám mohly pomoci objasnit nehodový děj.

Žádáme nejen samotného motocyklistu, ale i občany, kteří muže na motocyklu poznají, aby kontaktovali svitavské dopravní policisty na tel. 735 784 084 nebo linku 158.

11. května 2022

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

