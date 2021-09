Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poznáte muže na fotografii

KLADENSKO – Kontaktujte Policii ČR.

Policisté Obvodního oddělení Zlonice prošetřují případ ohrožování výchovy mládeže a výtržnictví, který se stal v sobotu 4. září 2021 v dopoledních hodinách ve Velvarech.

Dvanáctiletá dívka byla venku u rybníka Malvaňáku a následně zašla přes louku do přilehlého lesa, kde mají děti postavený bunkr. Tam si chvíli hrála, když za potokem před lesem uviděla muže, který měl na sobě pouze tričko a od pasu dolů byl nahý. Neznámý muž, ve věku 50 až 60 let, po chvíli dítě oslovil, dívka ho odkázala do patřičných mezí a z místa utekla zpět k rybníku a následně odešla domů. Před čtrnáctou hodinou byl skutek nahlášen rodinným přítelem na tísňovou linku 158.

Policisté ihned po nahlášení skutku propátrali terén v dané lokalitě, vyslechli svědky, kteří se nacházeli u místního tzv. Účka, bohužel se však pachatele nepodařilo dopadnout. Jelikož se na místě nachází městský kamerový systém, podařilo se následně na záznamu zjistit muže zatím nezjištěné totožnosti, který se v dopoledních hodinách pohyboval ve výše uvedené lokalitě. Vyšetřovatel případu by potřeboval tohoto muže v dané věci vyslechnout jako svědka.

Žádáme proto muže na fotografii, aby se neprodleně dostavil na Obvodní oddělení policie Zlonice, nebo kontaktoval policisty na telefonním čísle 702 207 710. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Přivítáme i všechny poznatky od občanů, které by vedly k odhalení identity tohoto muže.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

10. září 2021

