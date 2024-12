Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poznáte muže na fotografii?

MLADOBOLESLAVSKO - Pohyboval se na cizím pozemku.

Policisté z Mladé Boleslavi pátrají po totožnosti neznámého muže, který se podle zajištěných kamerových záznamů pohyboval na cizím pozemku u dvou vozidel.

K události došlo 5. prosince v obci Kolomuty. Muž měl vniknout na oplocený pozemek a následně i do dvou osobních vozidel, která měli jejich majitelé na pozemku zaparkované. V jednom z vozidel se nacházela kabelka poškozené ženy, kde měla poškozená hotovost ve výši několika tisíc korun. Policisté by muže potřebovali k celé věci vyslechnout. Muž měl na sobě tmavé oblečení, batoh značky Adidas a černo zimní čepici. Nemůžeme vyloučit, že by se mohlo jednat o stejného muže, který se pohyboval na cizím pozemku v Dolním Bousově.

Pokud muže na fotografii poznáváte, ozvěte se prosím policistům na tel. číslo 735 785 751.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

11. prosince 2024

vytisknout e-mailem