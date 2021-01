Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Poznáte muže na fotografii?

SVITAVSKO – Policisté žádají veřejnost o pomoc.

V průběhu prosince došlo v obci Trpín na Svitavsku k několika vloupání do rekreačních objektů. V souvislosti s tím policisté hledají důležitého svědka, který by mohl pomoci s objasněním této trestné činnosti. Pokud muže na fotografii poznáte nebo se on sám pozná, kontaktujte nás prostřednictvím linky 158.

8. ledna 2021

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

