Poznáte muže na fotografii?

MLADOBOLESLAVSKO - Mohl by policistům pomoci s objasněním případu zapomenuté pánské tašky.

Kriminalsité z Mladé Boleslavi se od 12. března 2024, tedy od doby oznámení, zabývají případem krádeže pánské příruční tašky, kterou si její majitel zapomněl v asijském bistru v obchodním domě v Mladé Boleslavi v ulici U Stadionu.

Příruční tašku tam její majitel zapomněl poté, co se zde najedl. Někdo jiný jí následně odloženou nalezl, ale místo poctivého vrácení jí odnesl pryč. Kromě drobnější hotovosti v tašce byly především doklady poškozeného muže, platební karty a power banka.

Policistům by mohl s objasněním pomoci muž na fotografii, který kolem bistra procházel a chvíli před ním stál. Právě on si mohl pachatele všimnout a mohl by tak pomoci policistům případ objasnit.

Žádáme muže na fotografii, aby se policistům přihlásil na tel. číslo 735 785 751 nebo na číslo 974 877 522. Stejně tak žádáme ostatní svědky, kteří by muže na fotografii poznali, aby se také policistům ozvali na jedno z uvedených čísel.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což hrozí až 2letý trest odnětí svobody.

28. března 2024

